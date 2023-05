La Asociación El Ceibo irá en busca de N°1 de la zona este jueves en Las Varillas ante Almafuerte. Con un triunfo, el equipo de Blengini se asegura saltear una fase de playoffs de la División Centro en Liga Federal de Básquet, sin depender del resultado de Sportivo Suardi.

Será desde las 21 horas en el juego que cierra la fase regular y que enfrenta a dos equipos que se conocen muy bien por disputar también el torneo local.

En la Flor Nacional vuelven Álvaro Caraffa y Agustín Lozano, recuperados de sus lesiones. No así Tomás Silveira, que se queda afuera por una lesión muscular.

El Tricolor ya no tiene chances de mejorar su posición, mientras que El Ceibo necesita ganar para no depender de nadie. En el caso de perder, deberá esperar una caída de Suardi ante Bochas (juegan en Colonia Caroya) para quedarse con el primer lugar de la zona.

Previa

Almafuerte: Enzo Alessandría, Nicolás Gausrab, Iván Álvarez, Alberto Bonansea, Juan José Audisio, Camilo Rubiolo, Juan Pablo Boglione, Luciano Pegoraro, Agustín Germano, Franco Secchi, Fabián Saiz, Mateo Meritano. DT: Julio Matías Fernández.

El Ceibo: Ignacio Zafetti, Lautaro Florito, Luciano García, Álvaro Caraffa, Franco Riffle, Martín Sauco, Sebastián Fux, Agustín Lozano, Pablo Grosso, Matteo Blengini, Manuel Morán. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Almafuerte (Las Varillas)

Hora: 21

Así se cierra la fase regular

Jueves 11 de mayo | 21 hs Almafuerte vs. El Ceibo

Jueves 11 de mayo | 21 hs Bochas SC vs. Sportivo Suardi

Posiciones

El Ceibo 19 pts (8-3) Sp. Suardi 19 pts. (8-3) Alberdi 18 pts. (6-6) Atl. Bell 17 pts. (5-7) Bochas SC 17 pts. (6-5) 9 de Julio 16 pts. (4-8) Almafuerte 14 pts. (3-8)

El primero de la zona salteará una fase de playoffs y se mete directamente en el cruce que define las cuatro plazas al inter conferencia. Los playoffs se disputarán de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado.