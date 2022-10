El Ceibo comienza este viernes a disputar los cuartos de final de la Liga Cordobesa de Básquet en el "Antonio Cena". Recibirá al Atlético Bell de Bell Ville desde las 21.30 horas en el primer juego de la serie.

El equipo de Blengini viene de vencer a Unión de Oncativo en octavos, serie que se le complicó y que tuvo que definir en un tercer juego en San Francisco. De todos modos lo hizo con creces ganándole por casí 20 puntos.

En frente estará el elenco "albinegro" que viene de dejar en el camino a Unión de San Guillermo dando vuelta la serie después de arrancar con derrota en su casa.

Previa

El Ceibo: Agustín Lozano, Luciano García, Lautaro Florito, Martín Sauco, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Pablo Grosso, Tomás Paschetto, Juan Rosa, Zair Jaluf y Mateo Blengini. DT: Eduardo Blengini.

Atlético Bell: Tomás Ruffiner, Agustín Niveyro, Gustavo Calorio, Mauro Moro, Esteban Ledesma, Axel Méndez, Duilio Contreras, Felipe Aogeda, Augusto Storani, Francisco Bonaguro y Franco Gobbo. DT: Juan Krogslund

Cuartos de final

Sportivo Suardi vs. Bochas Sport Club (Colonia Caroya)

Racing (Córdoba) vs. Almafuerte (Las Varillas)

Ameghino (Va. María) vs. Banda Norte (Río Cuarto)

El Ceibo vs. Atlético Bell (Bell Ville)

Repechajes

Sparta (Villa María) vs Matienzo

9 de Julio (Morteros) vs Unión (San Guillermo)

Argentino (Marcos Juárez) vs. Porteña Asoc.

Tiro Federal vs. Unión (Oncativo)