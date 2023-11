El Ceibo visita este viernes por la noche a Unión Central de Villa María por el segundo juego de cuartos de final en la Liga Cordobesa de Básquet. Será desde las 21.30 horas con la posibilidad de abrochar dos objetivos en uno.

La Flor Nacional se impuso en San Francisco con suma autoridad y con una nueva victoria se asegura el pasaje a la Liga Federal 2024 y a las semifinales del torneo.

Por otro lado, Almafuerte de Las Varillas y 9 de Julio de Freyre también pugnan por los mismos objetivos. Se enfrentan a partir de las 22 horas en Freyre. En el primer juego fue triunfo del Tricolor.

Tercer juego. En caso de necesitar un tercer partido para definir la serie, se disputará el domingo 12.

Cuartos de final [Juego l]

El Ceibo 80-50 Unión Central (Villa María)

Almafuerte (Las Varillas) 74-56 9 de Julio (Freyre)

Bochas SC 88-76 Banda Norte (Río Cuarto)

9 de Julio (Morteros) 72-68 Argentino (Marcos Juárez)

Cuartos de final [Juego ll]

21.30 hs Unión Central (Villa María) vs El Ceibo

22.00 hs 9 de Julio (Freyre) vs Almafuerte (Las Varillas)

21.30 hs Banda Norte (Río Cuarto) vs Bochas Sport (Cnia. Caroya)

21.30 hs Argentino (Marcos Juárez) vs 9 de Julio (Morteros)