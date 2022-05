El Ceibo disputa este viernes el segundo juego de la serie de 16avos de final en la Liga Federal de Básquet. Recibe a partir de las 21.30 a Provincial de Rosario en el estadio "Antonio Cena".

La Flor Nacional viene de caer en condición de visitante y donde no pudo hacer pie en un duelo que fue parejo hasta los últimos 5 minutos de partido. Tendrá que redoblar esfuerzos en la defensa para contener a los internos rosarinos que marcaron la diferencia en el partido de ida.

De ganar, el equipo de Blengini no tendrá descanso porque jugará el partido definitivo el sábado por la noche también de local. En el caso de perder quedará eliminado de la competencia.

Previa

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Agustín Lozano, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Juan Ignacio Garetto. DT: Eduardo Blengini.

Provincial: Gastón Gerbaudo, Tomás Gómez, Pablo Fernández, Renzo D'Amari, Matías Quiroga, Federico Pérez, Franco D'Angelo, Lucas Rodríguez, Víctor Garello, Dardo Centanaro, Matías Rosas y Guido Mariani. DT: Gustavo Lalima

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21.30

Los playoffs

21. hs Gimnasia (Rosario) vs. Sport Club Cañadense [0-1]

21.30 hs Regatas (San Nicolás) vs Sp. Suardi [0-1]

21.30 hs El Ceibo vs. Provincial (Rosario) [0-1]

21.30 hs Santa Paula (Gálvez) vs. Belgrano (San Nicolás) [1-0]