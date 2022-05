Tras una larga espera, El Ceibo vuelve al ruedo este lunes en el Torneo Federal de Básquet para disputar el primer juego de playoffs en condición de visitante ante Provincial de Rosario. Será a partir de las 21 en el estadio "Salvador Bonilla".

El equipo de Blengini llega descansado a este compromiso tras haberse quedado con el segundo lugar de la División Córdoba-Santa Fe y saltear el cruce reclasificatorio. Mientras que el elenco rosarino viene de ganarle a Atalaya en la reclasificación de la División Región 1, un cruce accidentado que no finalizó y que se le dio por ganado a Provincial.

La serie continuará el viernes 20 en San Francisco y en caso de necesitar un tercer juego para definirlo será el sábado 21 también en el estadio "Antonio Cena".

Previa

Provincial: Gastón Gerbaudo, Tomás Gómez, Pablo Fernández, Renzo D'Amari, Matías Quiroga, Federico Pérez, Franco D'Angelo, Lucas Rodríguez, Víctor Garello, Dardo Centanaro, Matías Rosas y Guido Mariani. DT: Gustavo Lalima

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Agustín Lozano, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Juan Ignacio Garetto. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Salvador Bonilla

Hora: 21

Los playoffs

21 hs Provincial (Rosario) vs. El Ceibo

21. hs Sport Club Cañadense vs. Gimnasia (Rosario)

21.30 hs Sp. Suardi vs. Regatas (San Nicolás)

21.30 hs Belgrano (San Nicolás) vs. Santa Paula (Gálvez)