Defensores de Frontera no pudo comenzar la temporada con victoria porque cayó como local ante Sportivo Santa Clara por la Zona Sur del Grupo B. Fue por 2 a 0 en el adelanto de la primera fecha.

El visitante se puso en ventaja a los 7 minutos de partido con una jugada desafortunada y gol de Pablo Páez en contra. A los 17 del segundo tiempo, el sanfrancisqueño Octavio Cardozo puso cifras definitivas a favor de Santa Clara.

En la división reserva fue empate 1 a 1.

La fecha continuará el domingo donde se jugará uno de los clásico regionales entre Deportivo Josefina y La Hidráulica. La reserva lo hará desde las 14.30 y la primera división desde las 16.

1ª fecha

Dep. Susana vs. Atl. Esmeralda

San Martín (Angélica) vs. Zenón Pereyra

Sp. Libertad vs. Juv. Unida (Villa San José)

Def. de Frontera 0-2 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina vs. La Hidráulica