El club Defensores de Frontera conformó un nuevo equipo de fútbol femenino y participará el torneo Apertura de la Liga Rafaelina que comenzará el próximo fin de semana.

Las "Leonas" debutarán en cancha de Ben Hur ante Ferro Dho de San Cristóbal.

Cronograma de la primera fecha

Cancha de 9 de Julio

10:00 hs – Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela (Primera División)

11:45 hs – 9 de Julio Argentino de Vila (Reserva)

13:00 hs – 9 de Julio vs. Argentino de Vila (Primera División)

Cancha de Ben Hur

10:00 hs – Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Reserva)

11:45 hs – Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Primera División)

13:00 hs – Ben Hur vs. Libertad de Sunchales (Primera División)