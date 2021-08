La Unión Cordobesa de Rugby programó esta semana el regreso a las competencias deportivas en todas sus divisiones. En ese sentido, San Francisco Rugby Club reanudará la competencia el próximo fin de semana, de local y de visitante.

El bloque juvenil visitará el sábado a San Martín de Villa María por la tercera fecha de la Copa de Plata. Lo hará con las categorías M14, M15, M16 y M17 (fixture click acá).

En tanto, primera y la categoría M19, recibirán en nuestra ciudad a Taborín, en el marco de la tercera fecha del torneo de segunda división.

El fixture de la 1º división

1ª fecha: vs. Taborín

2ª fecha: vs. La Tablada "B"

3ª fecha: LIBRE

4ª fecha: vs. Tala RC "B"

5ª fecha: vs. Carlos Paz RC

6ª fecha: vs. Baguales RC

7ª fecha: vs. Palermo Bajo "B"

8ª fecha: vs. Jockey Club "B"

9ª fecha: vs. Córdoba Athletic "B"