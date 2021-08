La Liga de Baby Fútbol dio a conocer cómo se jugará la 31ª edición de la Copa de Campeones, torneo que será la despedida de la categoría 2008. Participarán 15 instituciones, comenzará el sábado y se completará el lunes.

La competencia se disputará en las canchas de Estrella del Sur y del Centro Deportivo River.

Zona 1: Barrio Cabrera, 2 de Abril, Belgrano, Los Andes.

Zona 2: Barrio Jardín, Dep. El Trébol (El Tío), Dep. Sebastián, Los Albos.

Zona 3: C.D. Y C. El Faisán, Dep. Oeste, Estrella del Sur, Tarzanito.

Zona 4: Infantil Xeneize, Tiro y Gimnasia, Dep. Josefina.

Fixture

Sábado 14 de agosto (Estrella del Sur)

12:00 hs Belgrano vs Los Andes

13:15 hs Barrio Jardín vs Los Albos

14:30 hs Tarzanito vs Deportivo Oeste

15:45 hs Tiro y Gimnasia vs Deportivo Josefina

17:00 hs Estrella del Sur vs El Faisan

18:15 hs 2 de Abril vs Barrio Cabrera

19:30 hs Deportivo Sebastián vs Los Albos

20:45 hs Estrella del Sur vs Tarzanito

Domingo 15 de agosto (Estrella del Sur)

11:00 hs Barrio Cabrera vs Los Andes

12:00 hs Xeneize vs Deportivo Josefina (Cancha de Deportivo River)

12:15 hs Deportivo Oeste vs El Faisán

13:15 hs El Trébol vs Barrio Jardín (Cancha de Deportivo River)

13:30 hs Belgrano vs 2 de Abril

14:30 hs El Faisán vs Tarzanito (Cancha de Deportivo River)

14:45 hs Tiro y Gimnasia vs Xeneize

15:45 hs El Trébol vs Los Albos (Cancha de Deportivo River)

16:00 hs Estrella del Sur vs Deportivo Oeste

17:15 hs Deportivo Sebastián vs El Trébol

18:30 hs Belgrano vs Barrio Cabrera

19:45 hs Los Andes vs 2 de Abril

21:00 hs Deportivo Sebastián vs Barrio Jardín

SEGUNDA FASE (Lunes 16 de agosto)

Cuartos de final (Estrella del Sur)

12:00 hs Primero Zona 1 vs Segundo Zona 2 (1)

13:15 hs Primero Zona 3 vs Segundo Zona 4 (2)

14:30 hs Primero Zona 2 vs Segundo Zonza 1 (3)

15:45 hs Primero Zona 4 vs Segundo Zona 3 (4)

Semifinales(Estrella del Sur)

17:00 hs Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

18:15 hs Ganador Partido 3 vs Ganador Partido 4

Final(Estrella del Sur)

19:30 hs