Vélez Sarsfield se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022 al vencer 1-0 como visitante a Talleres, en el desquite de los cuartos de final que se jugó este miércoles en el estadio Mario Kempes en Córdoba.

Vélez completa una gran serie, con dos triunfos ante Talleres. Uno de los dos representantes argentinos en la competencia, ya que Estudiantes recibe este jueves a Athletico Paranaense, enfrentará a Flamengo, último finalista y campeón en 2019, frente a River.

Campeón de la Libertadores en 1994 con Carlos Bianchi, Vélez vuelve a disputar unas semifinales después de 11 años, por tercera vez en su historia. Ya había dado el campanazo al eliminar a River en los octavos de final. Desde la asunción del “Cacique” Medina no había ganado de visitante por competencias oficiales, con cinco empates y tres derrotas. El 1-0 de anoche lo celebró en medio de un estadio repleto, apesadumbrado porque se acabó la ilusión de la T.

De floja campaña en la Liga Profesional, donde está antepenúltimo, Vélez se hace fuerte en el escenario internacional.

La palabra de Pratto

Decisivo con la camiseta de River en el título de la Copa Libertadores 2018, Lucas Pratto vive otra aventura internacional en el club que le volvió a abrir las puertas tras su fugaz paso por Feyenoord. Su contribución pasa mucho por ser el delantero de descarga, apoyo y combinación con el resto. Tras el final, el “Oso” declaró: “Estoy feliz, es una satisfacción muy grande. Ya tuve la posibilidad de ganar esta copa, ahora me toca compartir un grupo con chicos con mucho sentido de pertenencia. Estoy teniendo la continuidad que necesitaba; soy un delantero de contextura grande y me lleva un tiempo conseguir ritmo. También me ayudan los más jóvenes cuando me canso un poco”.