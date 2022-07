Este domingo Frontera se vuelve a vestir de fiesta para celebrar el clásico de la ciudad entre La Hidráulica y Defensores. Será en cancha de la "H" desde las 14.30 hs en reserva y 16.15 hs en primera división.

Ambos equipos afrontan realidades diferentes en el torneo. La Hidráulica ganó los cinco partidos del Clausura y se mantiene como único líder del torneo; mientras que Defensores solo pudo sumar un punto y necesita la victoria para salir del fondo de la tabla.

Será la primera vez que se enfrenten en cancha de La Hidráulica, que lidera el historial del clásico con dos victorias a su favor y un empate.

La 6ª fecha

11.30 hs. | Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica

13 hs. | Zenón Pereyra vs. Juventud Unida de Villa San José

15.30 hs. | Deportivo Susana vs. Libertad de Estación Clucellas

16.15 hs. | La Hidráulica vs. Defensores de Frontera

17.30 hs. | Atlético Esmeralda vs. Sportivo Santa Clara

Así está la tabla

1. La Hidráulica 15 pts.

2. Atl. Esmeralda 12 pts.

3. Sp. Santa Clara 10 pts.

4. Dep. Josefina 9 pts.

5. Dep. Susana 7 pts.

6. San Martín 6 pts.

7. Juv. Unida 5 pts.

8. Sp. Libertad 3 pts.

9. Zenón Pereyra FBC 1 pt.

10. Def. de Frontera 1 pts.