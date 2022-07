Antártida Argentina se quedó con el clásico de Liga Regional tras derrotar a Proyecto Crecer por 1 a 0 en el marco de al segunda fecha del Clausura de la Zona Centro de Liga Regional.

En partido parejo y friccionado, el "pingüino" se impuso a pocos minutos del final del encuentro con gol de Martín Diale.

Por otro lado, Sportivo Belgrano visitó a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío donde empató 0 a 0. En reserva también fue empate por 2 a 2.

Finalmente, en La Francia, Cultural y El Trébol tampoco se sacaron ventajas y empataron 0 a 0.

En esta fecha Sociedad Sportiva Devoto tuvo jornada libre.

Tabla del Clausura

1. El Trébol 4 pts.

2. SS Devoto 3 pts.

3. Antártida Arg. 3 pts.

4. Cult. La Francia 2 pts.

5. Sp. Belgrano 2 pts.

6. 8 de Diciembre 1 pt.

7. Proyecto Crecer 0 pts.

Tabla general (sumatoria Apertura + Clausura)

1. SS Devoto 33 pts.

2. Cult. La Francia 24 pts.

3. Antártida Arg. 23 pts.

4. Sportivo Belgrano 19 pts. [clasificado al Torneo Campeonato]

5. El Trébol BC 14 pts.

6. 8 de Diciembre 12 pts.

7. Proyecto Crecer 8 pts.

3° fecha

Sportivo Belgrano vs Sociedad Sportiva Devoto

El Trébol (El Tío) vs 8 de Diciembre

Proyecto Crecer vs Cultural La Francia

Libre: Antártida Argentina