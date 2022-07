Comenzó este domingo el Torneo Clausura de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol con resultados dispares de los sanfrancisqueños.

En el predio "Nicolás Losano", Sportivo Belgrano igualó 0 a 0 con Cultural La Francia con arbitraje de Yoel Yudica. En reserva fue triunfo del Canalla por 1 a 0.

En El Tío, Antártida Argentina cayó por 2 a 0 ante El Trébol con arbitraje de Matías Bombrin. En reserva ganó también el local por 4 a 0.

Finalmente, Sociedad Sportiva Devoto derrotó como local a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 2 a 1 con arbitraje de Agustín Magnano. Ceballos y Dulce marcaron los goles del local. En reserva ganó Devoto por el mismo resultado.

En esta jornada tuvo fecha libre Proyecto Crecer.

Fecha N° 2

Antártida Argentina vs Proyecto Crecer

Club Dep. y Cultural La Francia vs El Trébol (El Tío)

8 de Diciembre vs Sportivo Belgrano

Libre: SS Devoto

Tabla general (sumatoria Apertura + Clausura)

1. SS Devoto 33 pts.

2. Cult. La Francia 23 pts.

3. Antártida Arg. 20 pts.

4. Sportivo Belgrano 18 pts. [clasificado al Torneo Campeonato]

5. El Trébol BC 13 pts.

6. 8 de Diciembre 11 pts.

7. Proyecto Crecer 8 pts.