Los equipos de hockey sobre césped en San Francisco comienzan sus pretemporadas. Sportivo Belgrano lo hará el lunes 20 en la nueva cancha dentro del predio Ciudad Verde.

En el caso de Antártida las chicas lo harán el 3 de febrero solo en categorías de inferiores sub 12, sub 14 y sub 16 a las 19.

Los equipos sub 19, Intermedia y Primera división largan el 21 de enero a las 20.15 luego de un año donde quedaron a tiro del ascenso a la divisional A del hockey cordobés. El mismo día y hora estarán en su primera práctica del año los caballeros.

Estos entrenamientos serán en el predio del club que se ubica en Av. Juan de Garay 4494.

Crece el hockey en Sportivo

El objetivo de Sportivo es llegar de la mejor manera al torneo de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH).

La “verde” el año pasado participó en el Torneo Dos Provincias, este año entran en la división B con posibilidad de estar en la división A y por eso arrancan de forma anticipada la pretemporada.

Las jugadoras que se quieran sumar pueden ir el 20 de enero a las 20:30 a Ciudad Verde, previamente deben preinscribirse al 3564 – 206441 para el arranque.