Comenzó este sábado el torneo Clausura de divisiones menores de Liga Regional de Fútbol con el protagonismo de los equipos sanfrancisqueños. Antártida viajó a Villa Concepción del Tío, Sportivo recibió a El Trébol y Crecer tuvo fecha libre.

El "pingüino" sumó 9 puntos ante 8 de Diciembre, tras ganar por 3-0 en Preinfantiles, 1-0 en Infantiles y 1-0 también en Prejuvenil.

En tanto, los chicos de la Verde derrotaron a El Trébol en el "Losano" por 2 a 0 en Promocional, 3-0 en Preinfantil, 5-0 en Infantil y 1-0 en Prejuvenil; mientras que en Juvenil empataron 1 a 1.

2° fecha

El Trébol BC vs. Proyecto Crecer

Antártida Arg. vs. Sportivo Belgrano

Cult. La Francia vs. 8 de Diciembre

Libre: SS Devoto