Casi 200 jugadores se prueban en La Milka para jugar Liga Regional: "Hubo una respuesta increíble"

Se acerca el inicio de la temporada 2023 en la Liga Regional de Fútbol y el club La Milka ya comenzó con los entrenamientos en divisiones inferiores y mayores, con una convocatoria de casi 200 jugadores.

Al mismo tiempo, continúan trabajando en el predio llevando a cabo varias obras con el apoyo de un grupo de hinchas y socios que colaboran con la Comisión.

Fernando Godoy y Julio Ricci contaron cómo se prepara el Quintero para afrontar su regreso al fútbol federado después de 18 años. Será con cuatro categorías en inferiores (Preinfantil, Infantil, Prejuvenil y Juvenil) junto a Reserva y Primera. “Arrancamos la semana pasada con las pruebas, al margen de la primera división y la vuelta tras 18 años a la liga, no teníamos ningún equipo armado de inferiores. Solo teníamos una base de sub 14 y sub 16 que jugaron en Liga juvenil, así que están los entrenadores armando todos los planteles en un proceso de selección. Este año no vamos a presentar la categoría Promocional, esa cuesta un poco más y pensábamos que la preinfantil también (2012/2013), pero hubo una respuesta increíble con 30-35 chicos por categoría”, comentó Godoy.

“Es lo que siempre decimos en La Milka, material siempre hay, solo hay que organizarse. Estamos un poco sorprendidos, aunque sabíamos que la gente iba a venir, que los chicos iban a venir y a apoyar, también de clubes de la zona. Son entre 115-120 chicos de inferiores y a eso tenemos que sumarle los mayores que son 77”, agregó Ricci.

Todos quieren estar

Una sorpresa. Ni bien comenzaron los entrenamientos de las categorías mayores todos querían estar, se presentaron muchos jóvenes, jugadores que llegan de otros clubes y otros novatos que quieren probarse. También una gran cantidad de hinchas que se acercan a ver el entrenamiento. “Parecía que había un partido, había más de 100 personas afuera viendo el entrenamiento y 77 chicos tratando de probarse, cada vez nos sorprende más la gente en todo sentido. El hecho de que se quieran sumar de alguna u otra manera habla de las buenas intenciones que tiene la gente con el club”, dijo Godoy.

Y agregó: “Va a ser una tarea ardua seleccionar a los jugadores porque no podemos tener un plantel de 50 chicos, por los espacios y por la comodidad del entrenador. Además, la premisa que tenemos también es sumar gente de abajo, de inferiores, si bien es el primer año apuntamos a que el proyecto se sostenga con jugadores surgidos del club de acá a unos años”.

Volver a jugar la Liga Regional le devolverá también al fútbol sanfrancisqueño otro protagonismo y la motivación de presentar al barrio ante rivales de jerarquía. “Devoto se llevó al flaco Gaviglio, a un técnico de Córdoba, si necesita un jugador en algún puesto se lleva al mejor de la liga, pero es lo que nos motiva a nosotros. Tenemos la premisa de que con trabajo y organización se logra todo, cómo no vamos a querer enfrentar a un equipo como Devoto, es lo que le transmitimos al jugador, La Milka nunca se da por vencido, siempre tenés que luchar en las difíciles, de hecho en la vida misma del barrio es así, siempre tenés todo en contra y tenés que pelearla. El club no es la excepción, siempre vas a tener que “luchar” con los “poderosos” -entre comillas- que tienen un poquito más de presupuesto que nosotros. Eso es lo importante de la competencia y el convencimiento del jugador, pero adentro de la cancha son 11 contra 11, somos iguales”, indicaron.

Cuerpo técnico

Preinfantil: Víctor González y Agustín Sosa | PF. Agustín Argentero

Infantil: Gabriel Toledo y Gustavo Alegranza | PF: Agustín Argentero

Prejuvenil: Agustín Argentero (DT y PF)

Juvenil: Marcos Sánchez y Daniel Montes | PF: Rubén Odolupi

Reserva: Rubén Odolupi

Primera: Pablo Rivalta y Rubén Odolupi

Nuevo cercamiento, luces, vestuarios y otros espacios

En los últimos meses, el club avanzó con los trabajos en la cancha donde se colocó un nuevo cerco con postes de cemento y placas donde se pintan las publicidades. Además, realizan obras de mejoramiento en el vestuario y recuperaron un nuevo espacio para entrenamientos. “Se hizo el cordón para poner todas las placas del sector este y norte, nos queda pendiente el sector visitante que anhelamos hacerlo lo antes posible, acomodamos toda la parte detrás del vestuario donde colaboró la Municipalidad para hacer una cancha más chica y poder entrenar ahí”, explicó Ricci.

Todo esto se hizo con mano de obra propia. Es decir, el grupo de La Grosa de La Milka que se sumó a los trabajos. “Hay que sacarse el sombrero, los chicos cortan el pasto, hacen la parte de obras, están aportando muy bien y haciendo un gran sacrificio por el club”, comentaron.

En ese marco, explicaron también que parte de las obras implican el separamiento del sector local y visitante -que tendrá su espacio detrás del arco oeste- con pulmones. “Para competir, la liga exige pulmones necesarios, la entrada visitante que ya esta hecha y todavía tenemos que hacer una limpieza general al predio”, señalaron.

“Este año nos propusimos terminar los vestuarios también, dejarlos en condiciones con cerámicos, empezamos una pieza nueva para guardar todas herramientas que se necesitan para el mantenimiento. Y no es poco el cercamiento de la cancha, lleva un costo económico altísimo y mano de obra que gracias a Dios tenemos el apoyo de los chicos de la hinchada que sin ellos no habríamos podido dar este saldo ni estar compitiendo en donde estamos y eso es en gran parte por los chicos de la hinchada, organizamos eventos, trabajan con nosotros y esa es la mejor manera”, añadieron.

“Los postes de cemento del alambrado de la cancha se están quebrando todos porque hace 30 años que están, en el 92 se inauguró la cancha, entonces a este cerramiento le agregamos las placas con la publicidad que es un ingreso importante para el club”, dijo Godoy.

“Las obras que hacemos son para que perduren, que queden y los que van a venir el algún momento como dirigentes o como jugador tengan la comodidad necesaria para un entrenamiento y un club en condiciones. Sabemos la posición económica en la cual estamos, tenemos que pelearla, pero siempre trabajando a conciencia y no endeudarnos con algo que no vamos a poder pagar porque las obras quedan, los jugadores pasan, los dirigentes pasan, pero la institución queda”, ceraron.

El Carnaval del barrio

Además de las obras y del movimiento en el plano deportivo, el club también anunció al realización de los Carnavales el próximo 11 de febrero. “Matías Mana está en eso y le gusta literalmente todo eso, lo estamos armando, estamos buscando presupuesto, pero ya fijamos la fecha para el 11 de febrero. Trataremos de brindar un buen espectaculo para la gente del barrio y de los barrios aledaños que también se acercan”, comentaron.