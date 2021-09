La Argentina se mide ante Brasil este domingo desde las 16, en San Pablo, con transmisión de TyC Sports y la TV Pública. El segundo duelo de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputa en el estadio Neo Química Arena, hogar del Corinthians, con la presencia de unas 1500 personas y el arbitraje del venezolano José Valenzuela.

Animado y tranquilo después de una victoria contundente en Venezuela por 3 a 1, el conjunto nacional afronta el gran clásico frente a Brasil menos de dos meses después de la inolvidable final del Maracaná por la Copa América. Este nuevo duelo estelar tiene como principales protagonistas a los amigos Lionel Messi y Neymar, hoy compañeros en el PSG francés.

El “Scratch” lidera cómodamente las Eliminatorias, con un registro récord de siete victorias en los siete primeros partidos disputados, el último de ellos contra Chile. A falta de once partidos para el cierre, el Brasil de Tite está a unos diez puntos de garantizar su clasificación para el Mundial de Qatar 2022. En tanto que el conjunto que dirige Lionel Scaloni los persigue en el segundo lugar, con 15 unidades, y una racha de 21 partidos sin perder (14 triunfos y siete empates).

Messi, el capitán argentino, arrastra alguna pequeña secuela de esa patada del venezolano Adrián Martínez que dio la vuelta al mundo, pero estará desde el inicio en San Pablo. Entonces, será una nueva oportunidad para ver al rosarino y a Neymar cara a cara. Los ahora compañeros en el PSG se enfrentaron seis veces, cinco de ellas defendiendo las camisetas de Brasil y Argentina. Nunca firmaron un empate y el último duelo, en julio, terminó con Messi alzando en el Maracaná su primer trofeo con la camiseta albiceleste.

En cuanto a la formación argentina, Scaloni apuntó: “La idea será hacer unas modificaciones, pensando que los partidos son muy justos y el equipo da muestras con unos y con otros. Eso nos da la pauta de poder decidir tranquilamente. Los cambios no van por una cuestión de gustos, porque está demostrado que todos han rendido. Es importante poder disfrutar de todos y que el equipo no se resienta. Es así, ellos lo tienen claro y no es por rendimiento”.

La final de julio está tan próxima en el tiempo y el sentimiento que resulta inevitable para todos tomarla como antecedente. Pero enseguida empiezan los asteriscos: las numerosas bajas en Brasil y la fortaleza mental de la selección nacional. Con las bajas de Malcolm y Claudinho, que abandonaron la concentración ante la presión de Zenit (Rusia), Brasil totalizó 12 ausencias en la convocatoria inicial, ya que los nueve jugadores que pertenecen a clubes de la Premier League inglesa ni siquiera viajaron: los arqueros Alisson y Ederson, el defensor Thiago Silva, los volantes Fabinho, Fred y Raphinha y los delanteros Gabriel Jesús, Richarlison y Roberto Firmino. Por el mismo motivo fue desafectado Matheus Nunes, medio de Sporting, de Portugal. A todos ellos hay que agregar otra baja sensible: Marquinhos, del PSG, no estará disponible frente a la Argentina por haber acumulado su segunda amonestación.

Con todo eso a cuestas, Brasil lleva 17 partidos ganados y dos empates en las Eliminatorias desde que el ex entrenador del Corinthians asumió el cargo, en junio de 2016.

Un dato más que aporta otro condimento interesante a este gran clásico: Brasil está invicta jugando de local en encuentros por las Eliminatorias: llevan disputados 57 compromisos, con 45 victorias y 12 empates. En esta misma competencia, entonces, la selección argentina aparece de cara a otro desafío: ganarle por primera vez a Brasil de visitante.

Probables formaciones

Brasil: Weverton; Danilo, Militao, Miranda y Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes o Gerson y Lucas Paquetá; Vinícius Junior o Éverton Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa. DT: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Arbitro: Jesús Valenzuela.

Cancha: Neo Química Arenal.

Hora: 16:00.

TV: TV Pública y TyC Sports.

Fuente: La Nación