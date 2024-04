Bochas Sport Club de Colonia Caroya es el único puntero de la Zona A en la Conferencia Centro/Oeste de la Liga Federal de Básquet, tras ganar su compromiso de la octava jornada este viernes por la noche. También ganó Almafuerte, que desplazó a la Flor Nacional en la tabla de posiciones.

El vigente campeón de la Liga Cordobesa derrotó a Libertad de Sunchales en condición de visitante por 67 a 63 y se subió a la cima en soledad aprovechando la caída de 9 de Julio de Morteros. Fue con 16 puntos de Ignacio Segura, 15 de Julián Garate y los aportes de Kelly (13) y Rainero (12).

Por su parte, el Celeste no pudo en Marcos Juárez y cayó con Argentino por 85 a 53, mientras que Almafuerte de Las Varillas desplazó a El Ceibo en la tabla de posiciones tras ganarle a Central Argentino de Villa María por 77 a 74.

La novena fecha se jugará el próximo martes, donde la Flor Nacional será local de Argentino de Marcos Juárez en el “Antonio Cena” a partir de las 21 horas. En la décima, el equipo de Blengini volverá a ser local porque recibirá el martes 16 a 9 de Julio de Morteros.

Así quedó la tabla

Bochas SC 13 pts. (6-1) 9 de Julio 12 pts. (5-2) Almafuerte 11 pts. (4-3) El Ceibo 10 pts. (4-2) Argentino 10 pts. (3-4) Libertad 8 pts. (1-6) Ctral. Argentino 8 pts. (1-6)

9° fecha (Martes 9 de abril)

21 hs El Ceibo vs. Argentino (Marcos Juárez)

21 hs Bochas SC vs. Almafuerte

21.30 hs Ctral. Argentino (Va. María) vs. Libertad (Sunchales)

Libre: 9 de Julio (Morteros)