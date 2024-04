Este viernes continúa la fase regular de la Liga Federal de Básquet con la disputa de la octava fecha en la Zona A de la Conferencia Centro/Oeste. Se trata de la zona que integra El Ceibo, que tendrá fecha libre.

La Flor Nacional cayó en su última presentación la semana pasada en Morteros ante 9 de Julio, derrota que lo bajó de la lucha por el primer lugar -al menos por ahora-.

El próximo compromiso para el equipo de ‘Mara’ Blengini será el martes 9 de abril en el “Antonio Cena” ante Argentino de Marcos Juárez.

8ª fecha (Viernes)

21 hs Libertad (Sunchales) vs. Bochas SC

22 hs Almafuerte vs. Central Argentino (Villa María)

22 hs Argentino (Marcos Juárez) vs. 9 de Julio (Morteros)

Libre: El Ceibo

Tabla