Continuó este viernes el Campeonato Argentino de Bochas de la categoría Damas que se desarrolla en San Francisco y Devoto. En la jornada de hoy comenzó la fase eliminatoria de las modalidades Individual y Parejas.

La Federación de Córdoba logró avanzar a los cuartos de final en ambas modalidades con Carla Ferreyra, Magalí Kajganich y Belén Pagani en Parejas; y Carla Cabrera en Individual.

En tanto, la Asociación San Francisco también avanzó a cuartos de la mano de Graciela Paz, María Albornoz, Raquel García y María del Carmen Almada en Parejas; y de Nancy Castro en Individual.

Resultados - Parejas

1° fecha

Buenos Aires 12 - Río Negro 1

Corrientes 2 - Córdoba 12

Mendoza 6 - La Pampa 12

San Francisco 0 - San Luis 12

Misiones 12 - Neuquén 8

2° fecha

Buenos Aires 8 - Santa Fe 12

Río Negro 12 - Federación Argentina 7

La Pampa 6 - Córdoba 12

Mendoza 12 - Corrientes 6

San Luis 10 - Entre Ríos 12

San Francisco 9 - Chaco 12

Misiones 11 - Santiago del Estero 12

Libre Neuquén

3° fecha

Buenos Aires 12 - Río Negro 8

La Pampa 6 - Mendoza 12

San Luis 12 - Chaco 11

Misiones 12 - Neuquén 8

Cuartos de final

10.45 hs Santa Fe vs. San Luis (Cancha 2 Unión Social)

10.45 hs Córdoba vs. Misiones (Cancha 1 1° de Mayo)

10.45 hs Entre Ríos vs Buenos Aires (Cancha 2 1° de Mayo)

10.45 hs Santiago del Estero vs. Mendoza ( Cancha 1 San Lorenzo)

Resultados - Individual

3° fecha

San Francisco (Nancy Castro) 12 - San Luis 4

Buenos Aires 12 - La Pampa 1

Corrientes 11 - Córdoba 12

Chaco 12 - Misiones 7

Cuartos de final

10.45 hs Santa Fe vs. Córdoba (Cancha 1 Antártida Arg.)

10.45 hs Río Negro vs. Chaco (Cancha 1 El Tala)

10.45 hs Federación Argentina vs. San Francisco (Cancha 2 Redes)

10.45 hs Entre Ríos vs. Buenos Aires (Cancha 2 El Tala)

Tercetos - Programación del sábado

3° fecha

Río Negro vs La Pampa

Santa Fe vs San Francisco

Chaco vs Neuquén

Mendoza vs Misiones

Clasificados a cuartos de final

Corrientes

Federación Argentina

Buenos Aires

Córdoba