Se viene un nuevo fin de semana cargado de actividad deportiva en la ciudad de San Francisco donde habrá acción para todos los gustos.

La ciudad es anfitriona del Campeonato Argentino de Bochas para Damas, también continúa el torneo de Baby Fútbol, Liga Regional, Liga Rafaelina, hockey local y regional. Además, Los Charabones debutan en Catamarca por la División B de la Unión Cordobesa de Rugby.

Lo que se juega

SABADO

Bochas | Campeonato Argentino de Damas | Individual - Parejas - Tercetos

* En disputa - Programación a confirmar

Básquet | Torneo Asociativo San Fco. - 1ª fecha (u13 - Mini - Premini)

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs El Ceibo "Rojo" vs. San Isidro

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs El Tala vs. El Ceibo "Azul"

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs Cult. Arroyito vs. Almafuerte

Hockey | Fed. Cordobesa - División B1 - 2ª fecha

11 hs Antártida Argentina vs. Universitario "Blanco"

Liga Regional | Inferiores - Zona Centro - 2º fecha

13 hs Sportivo Belgrano vs. Antártida Argentina

13 hs 8 de Diciembre vs. Proyecto Crecer

Liga Rafaelina | Inferiores - Zona Sur - 1ª fecha

14 hs La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

Baby Fútbol | Torneo Apertura - 3ª fecha

16 hs Estrella del Sur vs. Dep. Sebastián

16 hs Los Andes vs. CD River

16 hs Deportivo Norte vs. Barrio Jardín

16 hs Barrio Cabrera vs. Dep. Oeste

16 hs Los Albos vs. Tiro y Gimnasia

16 hs Gral. Savio vs. 2 de Abril

16.40 hs El Faisán vs. Dep. Josefina

16.40 hs Tarzanito vs. DMD Freyre (En Freyre)

17.20 hs Inf. Xeneize vs. El Trébol (En Dep. Sebastián)

Básquet | Provincial u19 - 4ª fecha

18 hs Banda Norte vs. El Ceibo (Zona D)

Básquet | Provincial u15 - 2ª fecha

18 hs Instituto (Cba) vs. San Isidro (Zona C)

DOMINGO

Bochas | Campeonato Argentino de Damas | Individual - Parejas - Tercetos

* En disputa - Programación a confirmar

Hockey local | Torneo Apertura - 1ª fecha (Cancha de Charabones)

9 hs Charabones vs. Polideportivo San Fco.

10.30 hs La Hidráulica vs. Freyre

12 hs Devoto vs. Contadoras

13.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Antártida Arg.

Hockey FOSH | Caballeros - 2ª fecha

10.30 hs Antártida Argentina vs. San Francisco Rugby Club

Básquet femenino | Torneo Interasociativo - 1ª fecha (u15 y u17)

11 hs / 13 hs San Isidro vs. Porteña Asoc.

Rugby UCR | Súper 8 - División B - 1ª fecha

11 hs Los Teros RC (Catamarca) vs. San Francisco Rugby Club

Básquet | Provincial u15 - 2ª fecha

12 hs El Ceibo vs. Atenas (Cba) [Zona D]

Liga Rafaelina | Mayores - Zona Sur - 1ª fecha

16 hs Deportivo Josefina vs. La Hidráulica

Liga Regional | Mayores - Zona Centro - 3ª fecha

16 hs Antártida Argentina vs. 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

16 hs Proyecto Crecer vs. Sportivo Belgrano

Liga Federal de Básquet | División Córdoba-Santa Fe - 13ª fecha

19.30 hs Sport Cañadense (Cañada de Gómez) vs. El Ceibo