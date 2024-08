Boca quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, tras caer ante Cruzeiro en la definición por penales por 5 a 4, después de haber empatado por 2 a 2 en el resultado global, en un partido disputado en el Estadio Governador Magalhães Pinto.

El gol de Boca lo marcó el delantero Milton Giménez, a los tres minutos de adición. Los goles del equipo brasileño los marcaron los mediocampistas Matheus Henrique y Walace, a los nueve y 21 minutos, respectivamente. En los penales, el remate de Miguel Merentiel fue el único desviado.

La emoción fue parte del partido desde el principio. Antes del primer minuto de juego, el lateral derecho Luis Advincula se fue expulsado, tras un pisotón al mediocampista Lucas Romero, quien se encontraba de espaldas.

A partir de ahí, Boca empezó a improvisar con las posiciones de sus jugadores y Cruzeiro creció en confianza y rápidamente encontró el primer gol del partido. Tras un error del defensor Nicolás Figal, el mediocampista Matheus Pereira remató desde afuera del área y, tras el rebote otorgado por el arquero Sergio Romero, el volante Matheus Henrique puso el 1 a 0.

A los 19 minutos del primer tiempo y tras un error del defensor Zé Ivaldo, el mediocampista Kevin Zenón quedó mano a mano ante el arquero rival, pero su remate se fue muy desviado.

Sólo dos minutos después, Cruzeiro amplió su ventaja. Después de un córner y un despeje defectuoso, el mediocampista Walace remató desde afuera del área y, tras un desvió, su remate entró por el palo izquierdo de “Chiquito” Romero.

Poco a poco Boca levantaba en el juego, ante las ventajas que otorgaba el equipo brasileño en sus salidas desde el fondo. El delantero Milton Giménez tuvo su primera jugada clara del partido recuperando una pelota cerca del área rival y definiéndola con un remate cruzado que se fue apenas desviado.

Cerca del final del primer tiempo, Cruzeiro pudo haber aumentado su ventaja a tres goles cuando el delantero argentino Lautaro Díaz remató un centro de tijera, pero el arquero “Xeneize” alcanzó a desviar la pelota, que posteriormente fue rechazada por el palo.

Y cuando el primer tiempo parecía terminado llegó el gol de Boca. Tras un centro del mediocampista “Pol” Fernández, el defensor central Cristian Lema asistió a Milton Giménez, quien controló y definió de volea, ante una floja respuesta del arquero Cássio. Con este gol, Boca empataba en el global y mandaba el partido a los penales.

En el segundo tiempo, las jugadas de peligro llegaron sobre la segunda mitad del mismo. A los 24 minutos, el mediocampista Cristian Medina desbordó por izquierda y dio el pase atrás para Giménez, pero la volea del delantero se fue por encima del travesaño.

13 minutos después, fue Cruzeiro el que llegó con peligro. Matheus Pereira recibió al borde del área y, ante un área repleta de jugadores, remató de emboquillada desde esa distancia. Otra gran intervención de “Chiquito” Romero hizo que el genial gesto técnico de Pereira diera en el palo.

A los 45 minutos, Romero volvió a salvar a Boca. Después de un centro pasado, el delantero Arthur Gomes recibió la pelota adentro del área, sobre un costado, y definió de primera. Entre el arquero y el defensor Marcos Rojo despejaron el peligro.

Ya en los dos minutos de tiempo añadido, Boca se perdió el gol que hubiera sentenciado su clasificación. El lateral izquierdo Marcelo Saracchi recuperó una pelota y corrió por toda la banda hasta quedar frente a Cássio, cuando decidió poner el pase al medio para Merentiel. El tiro del delantero uruguayo fue despejado por un defensor en la línea.

Y llegaron los penales. En una tanda en la que no se lucieron los arqueros, extrañamente no pudieron contener ni un penal, el remate de Miguel Merentiel, encargado del quinto, se fue por encima del travesaño, por lo que Cruzeiro clasificó a cuartos de final.

Síntesis:

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique; Matheus Pereira; Juan Dinenno; Lautaro Díaz. DT: Fernando Seabra.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Agustín Martegani, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 9m. Matheus Henrique (C); 21m. Walace (C); 48m. Milton Giménez (B).

Cambios en el primer tiempo: 4m. Jorge Figal por Agustín Martegani (B).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Álvaro Barreal por Lucas Romero (C); 19m. Arthur Gomez por Lautaro Díaz (C) y Marlon por Kaiki (C); 23m. Gary Medel por Kevin Zenon (B); 34m. Kaio Jorge por Walace (C); 40m. Marcelo Saracchi por Milton Giménez (B) y Tomás Belmonte por Guillermo Fernández (B).

Incidencia en el primer tiempo: 1m. Expulsado Advíncula (B).

Definición por penales:

Para Cruzeiro marcaron William, Matheus Henrique, Marlon, Juan Dinenno y Álvaro Barrea.

Para Boca marcaron Marcos Rojo, Cristian Lema, Lautaro Blanco y Jorge Figal, mientras que Miguel Merentiel desvió su remate.