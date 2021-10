San Isidro inicia este viernes un nuevo camino en la Liga Argentina de Básquet con el objetivo de volver a ser protagonista y luchar por el ascenso de la mano de Daniel "pirincho" Beltramo.

El "santo" tuvo casi un mes y medio de preparación donde conformó un equipo prácticamente nuevo al cual le sobreviven Santiago Assum, Juan Cruz Oberto y Federico Zezular (más algunos juveniles) de la temporada pasada.

En la previa al debut y en la sesión de fotos de presentación del plantel, el entrenador dialogó con El Periódico y brindó algunos detalles de la preparación que tuvo su equipo, cómo llega y que es lo que pretende de sus dirigidos.

- ¿Cuál es el balance de la pretemporada?

Estamos conformes con las seis semanas de pretemporada que tuvimos, yo soy un entrenador que me gusta mucho jugar partidos amistosos. Tengo objetivos claros, cuando lo hago, uno es el objetivo físico y otro es el objetivo estratégico, ir plasmando la idea de juego y después el hecho de que ellos se vayan conociendo, creo que los tres objetivos los hemos cumplido, tuvimos seis partidos amistosos que era yo quería tener -entre seis y ocho- y logramos seis por el tiempo nos hubiera dado la posibilidad de hacer más y contra rivales que vamos a enfrentar, pero la verdad que conforme por cómo han captado la idea, pero obviamente lejos de estar pensando en que hemos ganado o hemos perdido, me parece que pasa por otro lado la cosa en estos momentos tenemos que además de jugar seguir evolucionando y ya este viernes a empezar a ganar...

- ¿Lo que se busca en los amistosos trabajar con situaciones reales de juego?

Busco un acondicionamiento físico porque vos podés entrenar, pero nunca vas a tener los niveles físicos que requiere el partido, entonces la idea es rápidamente ponerlos en situación de partido para que el cuerpo se vaya aclimatando a esos estímulos y después plasmar la idea de juego de manera global, es decir, qué modelo de juego vamos a utilizar, qué ideas vamos a tener y por último que ellos se empiecen a relacionar a dentro de la cancha, que se empiecen a comunicar y entender; esos son los tres objetivos que yo busco cuando a la hora de hacer partidos amistosos y fundamentalmente tratar de transitarlo sin lesiones para llegar mañana en óptimas condiciones.

Estamos contentos, bien, hemos cumplido los objetivos y veremos que para qué estamos.

- Hubo algunas lesiones en la pretemporada ¿Cómo llegan al debut?

Milton (Vittar) y José (Montero) están bien, a disposición al 100%. Hicieron un buen trabajo el cuerpo médico, Mariano Pispieiro y Leo Valsagna en kinesiología, están óptimos, lamentablemente se torció el tobillo Jeremías Diotto así que en la sesión de lanzamientos lo probará el kinesiólogo...

- Tenés un equipo joven, con proyección...

Queremos tener un plantel joven, la idea del club es tener un plan joven y tratar de sostenerlo temporada tras temporada, que eso es muy difícil que suceda. Nosotros tenemos no solamente jóvenes, sino que la mayoría son del club, entonces tenemos posibilidad de que esos chicos continúen en el equipo y después hemos traído jugadores que se adaptan a mi idea, jugadores jóvenes con mucha energía, creo que está armado el equipo como lo diseñamos, no hay excusas con respecto a eso y esperemos que no haya necesidad de tocarlo porque yo creo que también eso es un parámetro importante de lo que uno pudo ver y armar, si uno empieza a meter mano en el equipo quiere decir que no hizo un buen diagnóstico de la situación, yo estoy conforme pero vuelvo a insistir este viernes empieza lo verdadero y a partir de ahí veremos los rendimientos.

- ¿Qué análisis hacés del grupo que les tocó?

La Liga Argentina tiene una característica, no hay muchas diferencias entre los equipos, no es tan trascendente el presupuesto en la Liga Argentina como en la Liga Nacional, acá los equipos son todos parejos todos le pueden ganar a todos, podés ganar tranquilamente con cualquiera y eso te lo hace muy competitivo y muy incierto, así que creo que Colón, Libertad y Echagüe van a ser duros, equipos de gente joven y eso te garantiza lucha, mucha en energía y después tenes a Villa Martín, Ceres y Santiago del Estero que son equipos de otra característica, no tan jóvenes, jugadores de más experiencia y bueno, tenemos que tener la versatilidad para enfrentar a unos y a otros.

- ¿Qué mensaje se le da al hincha?

Creo que el hincha va a encontrar un equipo con mucha sentido de pertenencia, un equipo con mucha identidad, un equipo que va a defender realmente el escudo del club y de la ciudad. Los chicos realmente formaron un grupo genial y nuestra idea es contagiar de adentro hacia afuera, que la gente se contagie con el espíritu de lucha y lo combativo que vamos a ser y llegar lo más lejos posible. El objetivo del club es jugar playoff y a eso apuntamos, pero insisto en que nosotros vamos a ser un equipo combativo, que vamos a contagiar ese espíritu, esa lucha y esperemos que la gente nos acompañen a nosotros, pero fundamentalmente a los dirigentes que son los que hacen el esfuerzo más importante.