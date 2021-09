Tras el triunfo de San Isidro en su segundo amistoso, el entrenador Daniel Beltramo brindó algunas consideraciones sobre el rendimiento del equipo y los objetivos de estas primeras pruebas de cara a la nueva temporada de la Liga Argentina.

El DT se mostro conforme con lo que demostró el equipo: "El objetivo que estamos buscando es generar en el equipo la intensidad con la que queremos jugar y eso lo estamos cumpliendo, tanto en el primer partido como en el segundo, obviamente que basquetolísticamente, coordinativamente, organizativamente no hay mucho interesante para ver todavía. Hay muchos desencuentros, muchas pelotas mal jugadas, pero creo que lo primero que tenemos que ver es la dinámica y la intensidad, y eso está; después con el correr de los entrenamientos y de los partidos deberemos ordenar y direccionar mejor eso",

"La idea en los amistosos es rotar el equipo para que no haya ningún tipo de riesgo de lesiones y no sobrecargar demasiado los músculos, eso lo hago siempre en pretemporada, inclusive también lo he hecho en partidos, pero en estos momentos, ese tipo de rotaciones es exclusivamente para evitar lesiones y no sobrecargar los músculos. A los chicos los veo bien, están entrenando bien, saben que van a tener una oportunidad y no la tienen que desaprovechar"

Sobre el juego ante Norte. "Demasiados contactos, eso rompió un poco la inercia del del juego. Nosotros debemos tratar de de evitar jugar con tanto contacto y eso lo vamos a ir también logrando a medida que pasen los partidos, pero creo que el objetivo físico y de poner el equipo en cancha se cumplió".

Por otro lado, dos jugadores no pudieron sumar minutos, se trata de José Montero y Milton Vittar. Al respecto, el entrenador dijo: "Todavía van a seguir sin jugar hasta que evolucionen de sus lesiones. Lo de Vittar es un poquito más largo posiblemente porque es en el tobillo y lo de Montero es una sobrecarga, no sea llegado a lesionar, pero no queremos sobrecargarlo tampoco".