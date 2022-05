Devoto se convirtió por estos días en el epicentro de clases de una actividad muy especial: básquet en silla de ruedas.

La propuesta, que comenzó a desarrollarse en las instalaciones de Sociedad Sportiva Devoto, es única en la región y está a cargo del instructor Adrián Vignolo, de amplia trayectoria en la disciplina, con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Devoto.

Franco Molina (25) es oriundo de Santiago Temple y fue uno de los dos jugadores que formaron parte de la primera clase, junto a Iván, de Devoto. En su caso, viajó dos horas en colectivo para poder estar.

“He pasado un montón de veces por Devoto, pero no lo conocía. Y al club es la primera vez que iba, demasiado lindo, me encantó”, aseguró el joven, que conoce a Adrián desde hace varios años. Es que una doctora que lo atendió en una oportunidad en Córdoba le recomendó practicar deporte y le dio su nombre.

Molina padece mielomeningocele, una patología que se origina en un defecto en el cierre del tubo neural. Al fallar el cierre de los huesos de la columna (vértebras) quedan desprotegidas la médula y las raíces nerviosas alterándose su función, que es llevar las órdenes (impulsos nerviosos) del cerebro al resto del cuerpo. Desde el sitio de la lesión hacia abajo se alteran las sensaciones al tacto, dolor, temperatura y movimiento, ocasionándose trastornos visibles como los de caminar y correr y otros menos evidentes pero igualmente importantes. Por eso, se ve obligado a caminar con bastones. Pero eso no le impidió sumarse al básquet.

“Mi doctora me preguntó si yo practicaba algún un deporte, entonces le comenté que vivía a 80 kilómetros de Córdoba y que donde estaba no había ningún deporte adaptado. Entonces ahí me propusieron empezar y lo hice en Unión Eléctrica. Ahí estuve hasta que empezó la pandemia. Y ahora empecé con Damián en Devoto”, recordó.

Luego, Franco se refirió a la experiencia: “Fue muy buena, estamos viendo cómo nos adaptamos porque en los meses de pandemia no hice deportes así que de a poco me voy acostumbrando de vuelta”.

Pese a que participar de la propuesta le requiere hacer dos viajes en colectivo de dos horas, asegura que no le importa. “Por ahora viajaré una sola vez a la semana porque hago rehabilitación los mismos días, pero no me molesta viajar”, aseguró.

“A mí me apasiona”

Adrián Vignolo es el instructor de la disciplina y quien elevó la propuesta de básquet adaptado a la Municipalidad de Devoto. Participó de varios equipos de la provincia de Córdoba, entre ellos Poeta Lugones y la Fundación Discapacitados de Alta Gracia: también formó parte de la Selección.

“Tiene que ver un poco con el bichito del básquet que a mí me apasiona. Yo jugué en silla de ruedas durante 15 años. Y llegado el momento uno ya encuentra que físicamente no está rindiendo al nivel que rinde el resto de los jugadores, entonces empecé a dirigir”, contó.

Hace cuatro años que es técnico, tanto convencional como adaptado. “Es una muy linda oportunidad y un desafío muy importante”, aseguró.

Para el deporte –dijo- se utilizan sillas especiales. “Tienen una inclinación determinada en las ruedas, y tienen unas rueditas que nosotros llamamos pivot, que tienen la función de agilizar el giro”, contó Vignolo. Algunas de las mismas fueron dadas a préstamo por la Fundación Discapacitados de Alta Gracia.

Para personas en sillas de ruedas o con alguna lesión

La actividad, momentáneamente, es recreativa y está dirigida tanto a hombres como mujeres, desde los 16 años, sin límites de edad: “No es necesario que todas las personas estén en silla de ruedas. Toda aquella persona que tiene una lesión crónica o que tiene alguna situación que no le permite practicar el deporte con normalidad, puede hacer básquet en silla de ruedas. No hay ningún inconveniente con eso”, dijo el instructor.

En Córdoba, incluso, existe la primera Liga de Básquet en Silla de Ruedas del país.

“Es un desafío porque nos abrimos hacia toda la zona”

Matías Peretti, director de Deportes en Devoto, aseguró que poner en marcha la actividad “es un desafío muy importante”.

“Es como todo, al principio seguramente va a ser novedoso pero va a ser complejo llegar a un buen número de gente, pero sabemos que de a poquito, como esto se vaya moviendo, se vaya insertando en la sociedad y se vaya visualizando, vamos a tener mucho más convocatoria”.

El funcionario aclaró que es un desafío porque pudieron abrirse hacia toda la zona: “En la Agencia Córdoba Deportes tenemos un apoyo total con esto, es inminente una visita, quieren venir a ver cómo trabajamos en relación a discapacidad porque es una población que está muy insertada en ese en ese tema”, añadió.