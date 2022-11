Barrio Jardín volvió a gritar campeón este domingo en la categoría 2010 y se adjudicó el título absoluto de la división en la temporada 2022. También se consagró tricampeón tras coronarse en el Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2022.

El grupo es conducido por los entrenadores Alejandro Ludueña y Pablo Ramírez, que desde hace 8 años trabajan con los chicos de esta división. "Logramos tres títulos consecutivos, se nos escapó uno que fuimos subcampeones, pero en total son cuatro campeonatos locales (Apertura 2019, Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2022), este fue muy sufrido, nos costó muchísimo, una cosa es dirigir a los más chiquitos y otra cosa es dirigir la primera donde todos los equipos son fuertes, todos juegan y buscan. Gracias a Dios nos tocó a nosotros, con Alejandro sabemos todo lo que nos dolió y las cosas que pasamos en el camino. Se habló mucho de esta categoría, lo mejor que les podía haber pasado a los chicos es esto, creo que es un campeonato bisagra para todo lo que se viene que son tres torneos más el Nacional", señaló Ramírez.

Ludueña y Ramírez son los entrenadores desde que los chicos se sumaron al club, aún siendo una categoría no puntuable. "Desde que tenían 3 años y medio, centramos el trabajo en el grupo, el 80% de los chicos que están acá ya eran del club cuando llegamos, se agregaron dos cuando empezamos a jugar por los puntos y dos más a lo último de ese año. Siempre les digo lo mismo, dejaban los pañales y venían a jugar, destaco la amistad que hay entre ellos y hacerles entender que ninguno es más, ninguno es menos, que los cambios no nos influyen porque jugamos igual; no hay titulares y no hay suplentes y eso creo que es la base de todo esto. Que nadie se sienta más o menos, esto es un equipo y hay que valorar eso", comentó uno de los entrenadores.

El Nacional

Este campeonato es especial para todos, más allá de haber obtenido el título, todo el grupo sabe que están transitando los últimos años del Baby Fútbol y se acerca la gran despedida con el Campeonato Nacional.

"Trato de no hablarles mucho de eso, pero tienen la cabeza metida en eso. ¿Cómo hacés no hablarles del Nacional? lo que sí digo es que para ser campeones del Nacional lo primero que hay que hacer es ser el equipo más fuerte de la ciudad para llegar a la final o tender a llegar a la cancha de Sportivo que es donde se juega la final, hay que ganar todo lo que se juega. Cuando demostrás que estás a la altura, podés empezar a pensar en ganar el Nacional, no es fácil porque hace varios años que no sale campeón un equipo de la Liga de Baby Fútbol", cerró Ramírez.

"Gracias a todos los padres por haber confiando en mí y en Alejandro (Ludueña), gracias a mi familia que siempre me apoya en todo esto y gracias a los chicos que son los que mantienen en pie todo esto. Todo lo que hacemos es para ellos, es por ellos", dijo Pablo Ramírez.