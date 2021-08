La Liga de Baby Fútbol informó que el próximo sábado se reanudará el torneo Apertura con la disputa de la sexta fecha. Cabe recordar que desde esta jornada ya no participará la categoría 2008, que se despidió del baby con la disputa de la Copa de Campeones.

Los partidos comenzará a partir de las 13 horas.

La programación de la fecha

CDyC El Faisán vs. Barrio Cabrera

CR River vs. Barrio Jardín

Los Andes vs. Gral. Savio

Estrella del Sur vs Los Albos

Dep. Norte vs. 2 de Abril

Dep. Sebastián vs. Belgrano

Tarzanito vs. Dep. Josefina

Tiro y Gimnasia vs. DMD Freyre

Dep. El Trébol vs. Dep. Oeste

Libre: Inf. Xeneize