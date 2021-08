La Asociación de Básquet de San Francisco anunció la reanudación de la actividad en primera división y será nada menos que con el cruce de dos de los candidatos al título: El Ceibo y San Isidro.

Ambos equipos se enfrentarán el jueves a partir de las 21 en el estadio "Antonio Cena" con arbitraje de Adrián Romero y Damián Balangione.

Cabe recordar que la competencia se había suspendido después de la disputa de la tercera jornada. El encuentro entre la Flor Nacional y el Rojo había sido postergado.

Así está la tabla

1. Almafuerte 5 pts.

2. El Tala 5 pts.

3. El Ceibo 4 pts.

4. SS Devoto 4 pts.

5. San Isidro 3 pts.

6. Cult. Arroyito 3 pts.

La 3ª fecha

SS Devoto 78-71 Cult. Arroyito

Almafuerte 83-67 El Tala

El Ceibo vs. San Isidro

La 4ª fecha

El Tala vs. SS Devoto

San Isidro vs. Cult. Arroyito

El Ceibo vs. Almafuerte