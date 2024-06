Este sábado se jugó la primera de las dos fechas que se jugarán este fin de semana por la Liga de Baby Fútbol y que definirán a los campeones de la primera parte del año.

Los resultados:

Categoría 2015

Dep. Oeste 2 – 0 Dep. Josefina

C.D. Y C. El Faisán 2 – 0 2 De Abril

Tiro Y Gimnasia 1 – 5 C.D. River

Gral. Savio 3 – 2 Barrio Cabrera

Infantil Xeneize 1 – 5 Dep. Norte

Tarzanito 2 – 1 Barrio Jardín

Dep. Sebastián 1 – 1 Belgrano

D.M.D. Freyre 0 – 2 Los Andes

Estrella Del Sur 1 – 0 Dep. El Trébol

Libre: Los Albos

Categoría 2014

Dep. Oeste 2 – 1 Dep. Josefina

C.D. Y C. El Faisán 1 – 1 2 De Abril

Tiro Y Gimnasia 2 – 4 C.D. River

Gral. Savio 0 – 3 Barrio Cabrera

Infantil Xeneize 1 – 6 Dep. Norte

Tarzanito 3 – 4 Barrio Jardín

Dep. Sebastián 2 – 2 Belgrano

D.M.D. Freyre 1 – 0 Los Andes

Estrella Del Sur 0 – 0 Dep. El Trébol

Categoría 2013

Dep. Oeste 0 – 3 Dep. Josefina

C.D. Y C. El Faisán 1 – 1 2 De Abril

Tiro Y Gimnasia 1 – 4 C.D. River

Gral. Savio 2 – 2 Barrio Cabrera

Infantil Xeneize 0 – 4 Dep. Norte

Tarzanito 2 – 2 Barrio Jardín

Dep. Sebastián 1 – 1 Belgrano

D.M.D. Freyre 0 – 1 Los Andes

Estrella Del Sur 2 – 1 Dep. El Trébol

Categoría 2012

Dep. Oeste 1 – 0 Dep. Josefina

C.D. Y C. El Faisán 1 – 2 2 De Abril

Tiro Y Gimnasia 4 – 2 C.D. River

Gral. Savio 2 – 0 Barrio Cabrera

Infantil Xeneize 0 – 7 Dep. Norte

Tarzanito 0 – 7 Barrio Jardín

Dep. Sebastián 0 – 3 Belgrano

D.M.D. Freyre 2 – 4 Los Andes

Estrella Del Sur 0 – 3 Dep. El Trébol

19ª fecha (Domingo)

La Liga continuará mañana con los siguientes encuentros:

Dep. El Trébol vs. DMD Freyre (Desde las 13.40)Los Andes vs. Dep. SebastiánBelgrano vs. Tarzanito (En Tarzanito)Barrio Jardín vs. Inf. Xeneize (Desde las 13.40)Dep. Norte vs. Gral. SavioBarrio Cabrera vs. Tiro y GimnasiaCD River vs. CDyC El Faisán2 de Abril vs. Dep. OesteDep. Josefina vs. Los Albos (En Estrella del Sur)

Libre: Estrella del Sur

Horarios

13 hs | Categoría 201813.40 hs | Categoría 201714.20 hs | Categoría 201615 hs | Categoría 201515.50 hs | Categoría 201416.40 hs | Categoría 201317.30 hs | Categoría 2012