La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la programación de la 17ª fecha del Torneo Apertura que se disputará el próximo sábado en nuestra ciudad.

A tres fechas del cierre, este sábado si se dan algunos resultados puede haber campeones principalmente en las categorías más chicas donde los punteros sacaron una considerable ventaja.

Cabe recordar que Barrio Jardín es el líder de la categoría 2010 con 27 puntos, seguido por El Trébol que suma 25 unidades.

En la categoría 2011, el Centro Deportivo River sigue siendo el único puntero con 28 puntos. En tanto, en la categoría 2012 Estrella del Sur lidera con 30 puntos.

En la 2013, el puntero es Centro Deportivo River con 28 unidades.

Programación de la 17ª fecha

Tiro y Gimnasia vs. Dep. Josefina

Dep. Oeste vs. DMD Freyre

Dep. El Trébol vs. Tarzanito (En Tarzanito)

Barrio Jardín vs. CDyC El Faisán

CD River vs. Gral. Savio

Dep. Sebastián vs. Los Albos

Belgrano vs. Barrio Cabrera

Estrella del Sur vs. Inf. Xeneize (Desde las 14.20 hs)

Los Andes vs. Dep. Norte

Libre: 2 de Abril

Partido reprogramado. Este miércoles, desde las 19, se disputa el partido entre Estrella del Sur y Los Albos (Cat.2013) suspendido el pasado sábado.

Horarios por categoría:

13 hs Cat. 2016

13.40 hs Cat. 2015

14.20 hs Cat. 2014

15.00 hs Cat. 2013

15.50 hs Cat. 2012

16.40 hs Cat. 2011

17.30 hs Cat. 2010

Categoría 2010

1 Barrio Jardín 27 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 25 pts.

3. Dep. Josefina 22 pts.

4. C.D. y C. El Faisán 21 pts.

5. Estrella del Sur 21 pts.

6. Los Albos 21 pts.

7. DMD. Freyre 21 pts.

8. Dep. Oeste 20 pts.

9. Barrio Cabrera 14 pts.

10. C. D. River 14 pts.

11. Gral. Savio 13 pts.

12. Los Andes 13 pts.

13. 2 de Abril 13 pts.

14. Belgrano 10 pts.

15. Tarzanito 9 pts.

16. Infantil Xeneize 8 pts.

17. Dep. Sebastián 7 pts.

18. Tiro y Gimnasia 6 pts.

19. Dep. Norte 3 pts.

Categoría 2011

1. C. D. River 28 pts.

2. Barrio Jardín 23 pts.

3. Barrio Cabrera 23 pts.

4. Belgrano 23 pts.

5. C.D. y C. El Faisán 22 pts.

6. Tiro y Gimnasia 19 pts.

7. Dep. El Trébol (El Tío) 18 pts.

8. Gral. Savio 18 pts.

9. Dep. Oeste 18 pts.

10. Los Albos 17 pts.

11. Dep. Norte 14 pts.

12. Tarzanito 13 pts.

13. Estrella del Sur 12 pts.

14. Dep. Sebastián 12 pts.

15. Los Andes 10 pts.

16. 2 de Abril 9 pts.

17. DMD Freyre 5 pts.

18. Infantil Xeneize 2 pts.

19. Dep. Josefina 2 pts.

Categoría 2012

1. Estrella del Sur 30 pts.

2. Belgrano 25 pts.

3. Barrio Cabrera 24 pts.

4. Dep. Norte 22 pts.

5. Dep. Oeste 21 pts.

6. CD River 20 pts.

7. Los Albos 17 pts.

8. Dep. Sebastián 16 pts.

9. Tiro y Gimnasia 16 pts.

10. Los Andes 15 pts.

11. El Faisán 13 pts.

12. Dep. Josefina 11 pts.

13. Inf. Xeneize 11 pts.

14. DMD Freyre 10 pts.

15. 2 de Abril 10 pts.

16. Gral. Savio 9 pts.

17. Barrio Jardín 8 pts.

18. Dep. El Trébol 8 pts.

19. Tarzanito 2 pts.

Categoría 2013

1. C. D. River 28 pts.

2. Gral. Savio 24 pts.

3. Estrella del Sur 22 pts.

4. Belgrano 21 pts.

5. Los Albos 21 pts.

6. Barrio Cabrera 20 pts.

7. Dep. Norte 20 pts.

8. Dep. Sebastián 20 pts

9. C.D. y C. El Faisán 18 pts.

10. Dep. Josefina 17 pts.

11. 2 de Abril 15 pts.

12. Los Andes 14 pts.

13. DMD Freyre 13 pts.

14. Tiro y Gimnasia 9 pts.

15. Barrio Jardín 9 pts.

16. Dep. Oeste 7 pts.

17. Tarzanito 6 pts.

18. Dep. El Trébol (El Tío) 2 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.