La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la programación de la primera fase de la 8º edición de la Copa Challenger “Juan Navarrro”, competencia que organiza el club Deportivo Oeste para los chicos de la categoría 2015.

El certamen se disputará los días 1, 2 y 3 de marzo con la siguiente programación:

Viernes 1

20 hs Estrella del Sur vs. Dep. Oeste

20.40 hs Tiro y Gimnasia vs. Gral. Savio

21.30 hs Barrio Jardín vs. Los Albos

22 hs Dep. Sebastián vs. DMD Freyre

22.40 hs Los Andes vs. CD River

Sábado 2

16 hs Barrio Cabrera vs. Inf. Xeneize

16.40 hs Dep. Norte vs. CDyC El Faisán

17.20 hs Dep. Josefina vs. 2 de Abril

18 hs Belgrano vs. Tarzanito