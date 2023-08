La Liga de Baby Fútbol informó este lunes cómo quedaron las posiciones del Torneo Apertura en las cuatro categorías puntuables. Tras el descuento de puntos por indebida inclusión de jugadores, finalmente Barrio Jardín quedó como campeón de la categoría 2011 y Deportivo Norte en 2012.

Según señaló la institución, el Consejo Directivo proclamó estas dos categorías (2011 y 2012) por mayoría.

Así quedaron las principales posiciones del Apertura:

CATEGORIA 2011 (Primera)

Campeón: BARRIO JARDIN

Sub-Campeón: BARRIO CABRERA

3º): C. D. RIVER

4°): C. D. Y C. EL FAISAN

CATEGORIA 2012 (Segunda)

Campeón: DEP. NORTE

Sub-Campeón: BARRIO JARDIN

3°): LOS ALBOS

4°): TIRO Y GIMNASIA

CATEGORIA 2013 (Tercera)

Campeón: C.D. RIVER

Sub-Campeón: DEP. JOSEFINA

3°): C.D. Y C. EL FAISAN

4°): DEP. SEBASTIAN

CATEGORIA 2014 (Cebollitas)

Campeón: BARRIO CABRERA

Sub-Campeón: ESTRELLA DEL SUR

3°): 2 DE ABRIL

4°): LOS ALBOS