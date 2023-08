La Liga de Baby Fútbol de San Francisco emitió este viernes un comunicado donde informó el procedimiento que se realizó con respecto a la indebida inclusión de jugadores en el torneo Apertura.

En el comunicado, la Liga expresa que la categoría 2011 de Barrio Cabrera “no obtendría el primer puesto y el título de campeón” del torneo por descuento de puntos.

El comunicado:

En sesión de tabla del día 10/07/2023 el club Dep. El Trébol (El Tío) presento pedido de investigación y que fuera avalado por la totalidad de los clubes afiliada a nuestra Liga.

Sobre clubes cuestionados por indebida inclusión de niños jugadores que registraban doble afiliación y jugaban en sendas ligas cuando la reglamentación de nuestra liga dice que deben optar en cual jugar resuelto por asamblea a principio de año antes del comienzo de la temporada oficial, ya finalizado el torneo apertura y aprovechando el receso invernal esta comisión realizó la investigación pertinente que le llevó a recabar información tanto telefónica como viajes que presento el día 26/7/2023 aprovechando la asamblea ordinaria incluyéndola en tema varios de la orden del día para su tratamiento, una vez presentado todas las prueba el consejo directivo en su totalidad decidió que la comisión de esta liga aplicara el reglamento.

Por todo lo expuesto, esta CD decidió que en la primera reunión del Consejo se resolviera los pasos a seguir sobre el tema en cuestión para el próximo Torneo Clausura con el aval de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 26-06-2023:

Teniendo en cuenta lo precedentemente apuntado, se le hizo conocer nuestra Resolución al Consejo Directivo conformado por los representantes de los clubes afiliados a esta Liga y después de distintas consideraciones no estuvieron de acuerdo y pidieron modificar lo resuelto.

Esta comisión pidió pasar a un cuarto intermedio, lo que el consejo directivo decidió que se resolviera el tema en cuestión esa misma noche con espíritu democrático se les permitió expresar su decisión mediante votación que no fue unánime y con distintas consideraciones.

Como resultado de la misma se resolvió descontar los puntos a los clubes afectados por el incumplimiento reglamentario y a consecuencia de ello el Club Barrio Cabrera no obtendría el primer puesto y el título de campeón. Por tal motivo quedaría vacante dicho título proclamando a el segundo, tercer puesto y los restantes seguidores, al club Belgrano no obtendría el cuarto puesto, el resto de lo resuelto no modificaba sustancialmente puesto obtenidos reglamentariamente.

Queremos dejar aclarado que respetamos la decisión de los clubes a través de sus representantes, pero es menester resaltar que estamos convencidos que nuestra resolución era la mas adecuada al reglamento y que dejábamos claro las reglas para el campeonato clausura.

Sin más, dejar asentada nuestra postura al respecto porque escapa a nuestro alcance.