Así quedó Sportivo en la tabla del Federal A

Sportivo Belgrano cayó este domingo en su visita a Juventud Unida de Gualeguaychú y quedó definitivamente sin oportunidades de avanzar a los playoffs. Tampoco tendrá chances de clasificar a la Copa Argentina 2022.

El líde continúa siendo Racing de Córdoba que este domingo le ganó a Central Norte y estiró su ventaja sobre Gimnasia y Tiro, que empató el pasado sábado.

La próxima fecha para Sportivo Belgrano será la última en condición de local, partido en el cual se despedirá el emblema Juan Pablo Francia. En dicho encuentro, la Verde recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta.

Los resultados de la 27° fecha

VIE | Gimnasia (CdU) 1-1 Crucero del Norte

SAB | Gimnasia y Tiro 2-2 Sarmiento

DOM | Sp. Las Parejas 3-1 Def. de Belgrano

DOM | Boca Unidos 1-2 Depro

DOM | Racing (Cba) 3-0 Central Norte

DOM | Douglas Haig 1-1 Unión (Sunchales)

DOM | Juv. Unida 1-0 Sp. Belgrano

Libre: Chaco For Ever

La Tabla

Próxima fecha

Central Norte vs. Gimnasia (CdU)

Crucero del Norte vs. Douglas Haig

Sp. Belgrano vs, Gimnasia y Tiro

Unión (Sunchales) vs. Sp. Las Parejas

Def. de Belgrano vs. Boca Unidos

Depro vs. Juv. Unida (G)

Chaco For Ever vs. Racing (Cba)

Libre: Sarmiento