Este martes, Sportivo Belgrano firmó un acuerdo para la construcción de tres canchas de pádel de blindex en el predio de Av. Rosario de Santa Fe y Dorrego. Se trata de otra actividad que se suma a la entidad.

El convenio fue firmado esta mañana por el presidente del club, Juan Manuel Aróstegui, y el secretario, Hernán Bernarte, con Pablo Cantagalli y Favio Dezzi, socios de la entidad.

La superficie a intervenir asciende a 1100 metros cuadrados más zonas aledañas con mejoramientos en la infraestructura existente. Las canchas serán de última generación con blindex, césped sintético, iluminación LED, zona de recupero de pelota en juego y zona de espectadores. Estarán ubicadas sobre Dorrego que hará cambiar la fisonomía de ese sector con nueva envolvente que permitirá tener una mejor visual hacia el interior con renovación total de los tapiales existentes y nuevas veredas, siendo una vinculación mas fluida del club con el exterior. Además se construirán nuevos sanitarios y vestuarios. Los trabajos estarán bajo la dirección técnica del arquitecto Emmanuel Lemos.

Sobre ello, Aróstegui expresó: “Es una gran alegría anunciar esta firma que sumará otra disciplina a la institución”. A lo que agregó “cuando presentamos el proyecto comentábamos de que queríamos que el club sea más social y con otras actividades además del fútbol. En este último tiempo hemos sumado tenis de mesa, ajedrez, zumba ahora pádel y en los próximos días la reubicación del gimnasio dentro de nuestras instalaciones”.

“De a poco pero con pasos firmes vamos cumpliendo lo que dijimos en la presentación del Proyecto Deportivo e Institucional 2021-2031” añadió el presidente.

En tanto, Pablo Cantagalli comentó: “Si bien la oferta es variada en la ciudad, en relación a los complejos de pádel, nos damos la oportunidad de posicionarnos, físicamente hablando, en un lugar de muy fácil accesibilidad de nuestro San Francisco, lo que no es poco, y asociados al club de mayor prestigio local y hasta zonal, con el compromiso de brindarnos en un servicio que cuide y cumpla las expectativas que pudiéramos generar al consumidor del mismo, o sea el jugador de pádel".

"Intentaremos realzar las bondades de un deporte en expansión en virtud del exponencial progreso tanto a nivel profesional como lúdico que tuvo la actividad, que impactó de lleno en la cantidad de practicantes de la misma" agregó.

Asimismo, dijo: "Habiendo sido jugador de tenis, competitivo, en mi infancia y adolescencia, hoy trabajando en el ámbito profesional privado, la gente que particularmente me conoce sabe que siempre tuve una debilidad especial o 'cosquilleo' por la actividad, de hecho me dediqué a su enseñanza varios años y no hace mucho tiempo recibí ofertas para entrenar los jugadores que se desempeñaban en los selectivos nacionales de menores, lo que me seducía sobremanera pero que tuve que desechar por falta de tiempo; y la oportunidad que nos propició el presidente de Sportivo Belgrano valió para mi grupo de trabajo una indesechable oferta de vernos en un lugar impensado hasta hace unos días atrás, valorando enormemente el apoyo que nos ha dado cada una de nuestras familias en tamaño desafío".

Las obras comenzarán durante esta semana teniendo un plazo de ejecución de aproximadamente cuatro meses. Por último, los socios de la institución obtendrán beneficios especiales en esta nueva actividad que contará la entidad.