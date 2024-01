Lanús se consagró campeón del 47° Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris” 2024 en San Francisco al derrotar esta noche por un ajustado 1 a 0 al local River, en un partido disputado esta noche en el estadio de Sportivo Belgrano ante un gran marco de público. El único gol del partido fue anotado por Juan Pablo Carrizo a los 14 minutos del segundo tiempo.

El historial de campeones del Nacional de Baby Fútbol

# / Campeón / Subcampeón

2024 - Lanús / CD River (San Francisco)

2023 - Colón (Santa Fe) / Barrio Jardín.

2022 - Flecha del Plata (Bs As) / Def. de Iturraspe

2021 - No se disputó

2020 - Lomas de San Martín (Bs As) / Def. de Iturraspe

2019 - Def. de Iturraspe (San Fco) / Los Albos (San Francisco)

2018 - AFUT de Tigre / 2 de Abril (San Francisco)

2017 - Amigos de Ituzaingó / Leandro N. Alem

2016 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Flecha del Plata (Buenos Aires)



2015 - Leandro N. Alem / Instituto (Cba)

2014 - Boca Juniors (Bs As) / Talleres (Cba)

2013 - Leandro N. Alem / Instituto (cat. 2000)

2013 - 20-21 (Gral. Pacheco) / 2 de Abril (cat. 1999)

2012 - Barrio Jardín (San Fco) / 20-21 (Gral. Pacheco)

2011 - Leandro N. Alem / 20-21 (Gral. Pacheco)

2010 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Leandro N. Alem

2009 - Leandro N. Alem / Alianza Raggi (Córdoba)

2008 - Barrio Jardín (San Fco) / Leandro N. Alem

2007 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Acindar (Rosario)

2006 - River Plate (San Fco) / J.J. Urquiza (Buenos Aires)

2005 - Atalaya (Córdoba) / Alianza Raggi (Córdoba)

2004 - Provincias Unidas (Rosario) / Atl. San Miguel (Bs. As.)

2003 - Nuestra Señora de La Salud (Rosario) /Def. de Sportivo (San Fco)

2002 - Atlético Rafaela / Acindar (Rosario)

2001 - Barrio Cabrera (San Fco) / River Plate (San Fco)

2000 - Platense (Bs As) / Instituto (Cba)

1999 - Instituto (Cba) / Ferro Carril Oeste (Bs As)

1998 - Ferro Carril Oeste (Bs As) / Instituto (Cba)

1997 - Ital Club (Bs As) / Rosario Juniors (Rosario)

1996 - Escuela de Fútbol (Mza) / Belgrano (San Fco)

1995 - Independiente (Olavarría) / Instituto (Cba)

1994 - Don Orione (San Fco) / Instituto (Cba)

1993 - 2 de Abril (San Fco) / San Jorge (Brinkmann)

1992 - Belgrano (San Fco) / Atlético Tucumán

1991 - 2 de Abril (San Fco) / Central Argentino (La Carlota)

1990 - Banco Córdoba (Cba) / Rosario Juniors (Rosario)

1989 - Estrella del Sur (San Fco) / Deportivo Norte (San Fco)

1988 - Belgrano (San Fco) / Barrio Jardín (San Fco)

1987 - Instituto (Cba) / Banco Córdoba

1986 - Barrio Jardín (San Fco.) Belgrano (San Fco.)

1985 - Estrella del Sur (San Fco.) Belgrano (San Fco.)

1984 - River Plate (San Fco.) Racing (Cba.)

1983 - Estrella del Sur (San Fco.) Atlético Tucumán

1982 - No se disputó

1981- Atlético Tucumán / Tarzanito (San Fco)

1980 - Racing (Cba) / Belgrano (San Fco)

1979 - San Lorenzo (Bs As) / Don Orione (San Fco)

1978 - River Plate (San Fco) / Ferro Carril Oeste (Bs As)

1977 - Instituto (Cba) / Belgrano (San Fco)

1976 - Vélez Sarsfield (San Fco) / Los Andes (San Fco)