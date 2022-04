Tras disputarse la cuarta jornada del Apertura, Barrio Jardín es al único puntero de la categoría 2010 al ganar los cuatro compromisos que disputó.

En la categoría 2011, los líderes son el Centro Deportivo River y el Deportivo y Cultural El Faisán de Devoto también con puntaje perfecto.

Por otro lado, en la categoría 2012 hay cinco equipos con el mismo puntaje: Deportivo Oeste, Deportivo Norte, Estrella del Sur, El Faisán y Barrio Cabrera, que suman 6 unidades.

En la 2013, los punteros son Barrio Cabrera y General Savio con 8 puntos.

La tabla:

Categoría 2010

1. Barrio Jardín 8 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 7 pts.

3. Dep. Oeste 7 pts.

4. Dep. Josefina 7 pts.

5. Estrella del Sur 6 pts.

6. Dep. Sebastián 6 pts.

7. Los Albos 5 pts.

8. C.D. y C. El Faisán 4 pts.

9. D. M. D. Freyre 4 pts.

10. C. D. River 4 pts.

11. Barrio Cabrera 3 pts.

12 Tarzanito 2 pts.

13. Los Andes 2 pts.

14. Tiro y Gimnasia 2 pts.

15. Belgrano 2 pts.

16. 2 de Abril 2 pts

17. Gral. Savio 1 pts.

18. Infantil Xeneize 0 pts.

19. Dep. Norte 0 pts.

Categoría 2011

1. C. D. River 8 pts.

2. C.D. y C. El Faisán 8 pts.

3. Barrio Jardín 7 pts.

4. Tarzanito 6 pts.

5. Dep. El Trébol (El Tío) 6 pts.

6. Dep. Oeste 6 pts.

7. Belgrano 5 pts.

8.Tiro y Gimnasia 5 pts.

9. Gral. Savio 4 pts.

10. Barrio Cabrera 4 pts.

11. Los Albos 3 pts.

12. Dep. Norte 3 pts.

13. Dep. Sebastián 3 pts.

14. Estrella del Sur 2 pts.

15. D. M. D. Freyre 2 pts.

16. Los Andes 0 pts.

17. Dep. Josefina 0 pts.

18. 2 de Abril 0 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

Categoría 2012

1. Dep. Oeste 6 pts.

2. Dep. Norte 6 pts.

3. Estrella del Sur 6 pts.

4. El Faisán 6 pts.

5. Barrio Cabrera 6 pts.

6. Los Albos 5 pts.

7. Dep. Josefina 5 pts.

8. Tiro y Gimnasia 4 pts.

9. Dep. Sebastián 4 pts.

10. Gral. Savio 4 pts.

11. Belgrano 4 pts.

12. 2 de Abril 4 pts.

13. CD River 4 pts.

14. DMD Freyre 2 pts.

15. Los Andes 2 pts.

16. Barrio Jardín 2 pts.

17. Dep. El Trébol 2 pts.

18. Inf. Xeneize 0 pts.

19. Tarzanito 0 pts.

Categoría 2013

1. Gral. Savio 8 pts.

2. Barrio Cabrera 8 pts.

3. C.D. y C. El Faisán 7 pts.

4. C. D. River 6 pts.

5. Los Albos 6 pts.

6. Dep. Norte 6 pts.

7. 2 de Abril 5 pts.

8. Dep. Sebastián 5 pts.

9. Barrio Jardín 4 pts.

10. Estrella del Sur 4 pts.

11. D. M. D. Freyre 4 pts.

12. Dep. El Trébol (El Tío) 2 pts.

13. Dep. Josefina 2 pts.

14. Belgrano 2 pts.

15. Dep. Oeste 2 pts.

16. Los Andes 1 pts.

17. Tiro y Gimnasia 0 pts.

18. Tarzanito 0 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

Próxima fecha

Belgrano vs. CD River

Estrella del Sur vs. Barrio Jardín

Los Andes vs. Dep. El Trébol

Dep. Norte vs. Dep. Oeste

Inf. Xeneize vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Cabrera vs. 2 de Abril

Los Albos vs. Dep. Josefina

Gral. Savio vs. DMD Freyre

CDyC El Faisán vs. Tarzanito

Libre: Dep. Sebastián