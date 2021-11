El pasado lunes comenzó a disputarse una nueva edición de la Copa de Campeones de Baby Fútbol donde participan todos los campeones locales del Nacional. La competencia es organizada por Estrella del Sur y tendrá sus jornadas finales el próximo fin de semana.

Resultados de la primera jornada

Belgrano 1-1 2 de Abril

River 2-1 Deportivo Oeste

Estrella del Sur 0-2 Barrio Cabrera

Barrio Jardín 2-1 Deportivo Oeste

River 1-1 2 de Abril

Belgrano 1-1 Barrio Cabrera

Estrella del Sur 1-1 Deportivo Oeste

Así continúa la Copa

Sábado 27 de Noviembre

16:00 hs 2 de Abril vs Deportivo Oeste

16:50 hs Barrio Jardín vs Barrio Cabrera

17:40 hs Recreativo

18:10 hs River vs Belgrano

19:00 hs Barrio Jardín vs 2 de Abril

19:50 hs Recreativo

20:20 hs Barrio Cabera vs River

21:10 hs Estrella Del Sur vs Belgrano

22:00 hs Recreativo

22:30 hs Barrio Cabrera vs 2 de Abril

23:30 hs Estrella del Sur vs Barrio Jardín

Domingo 28 de Noviembre

16:00 hs Recreativo

16:30 hs Deportivo Oeste vs Belgrano

17:20 hs Estrella del Sur vs 2 de Abril

18:10 hs Recreativo

18:40 hs River vs Barrio Jardín

19:30 hs Deportivo Oeste vs Barrio Cabrera

20:20 hs Recreativo

20:50 hs Belgrano vs Barrio Jardín

21:40 hs Estrella Del Sur vs River