Este domingo 28 de abril comienza a disputarse el torneo femenino de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco con el protagonismo de Sportivo Belgrano y Antártida Argentina. En la primera jornada los equipos de nuestra ciudad tendrán acción en Freyre.

En esta temporada las jornadas van a arrancar a las 11 de la mañana y se juega con las categorías Infantil (dos tiempos de 20min), Juvenil (dos tiempos de 30min) y Primera (dos tiempos de 35min).

Cabe destacar que el debut 2024 será en la cancha del 9 de Julio Olímpico de Freyre. "Estamos afinando detalles, tuvimos algunos amistosos, nos movimos bastante para conseguirlos porque estaba complicado. Venimos entrenando a full para encarar de la mejor manera el domingo", afirmó Marianella Miretti, coordinadora y DT de Sportivo Belgrano.

Cronograma de partidos de la primera fecha

11:00 hs - Infantil | SS Devoto vs Sportivo Belgrano

12:00 hs - Infantil | 9 de Julio de Freyre vs Antártida Argentina

13:00 hs - Juvenil | SS Devoto vs Sportivo Belgrano

14:30 hs - Juvenil | 9 de Julio de Freyre vs Antártida Argentina

15:30 hs - Primera | SS Devoto vs Sportivo Belgrano