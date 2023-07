Sportivo Belgrano juega esta tarde un duelo clave por la 19º fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, con la necesidad de volver al triunfo.

El cotejo comenzará a las 15 y será arbitrado por Francisco Acosta.

La Verde acumula tres partidos sin victorias en el Juan Pablo Francia. El conjunto sanfrancisqueño nuevamente actuará de local, condición en la que en sus dos últimas presentaciones: derrota 0-2 ante Douglas Haig y empate 1-1 con Defensores de Belgrano, no terminó de redondear un desempeño convincente y de ahí los resultados obtenidos.

Para el partido de esta tarde, Ariel Giaccone no definió al 11 que saldrá a la cancha aunque se presume que no haya muchas variantes con respecto al equipo que jugó frente a Defensores de Belgrano, pese al mal segundo tiempo. Una de las dudas pasa por la mitad de la cancha y se trata de quien acompañará a Diego Núñez. Entre Jeremías Giménez y Tomás Federico se disputan el lugar aunque no se descarta que continúe Axel Musarella.

DEPRO llega a San Francisco tras perder como visitante frente a Unión de Sunchales. Está séptimo en la tabla de posiciones y necesita sumar para seguir escapándole al descenso.

Un dato favorable para el elenco de Giaccone, es que el Depro en sus ocho presentaciones de visitante, solo consiguió un triunfo ante Sportivo Las Parejas (1-0 en la 14º fecha) y un empate ante Gimnasia de Concepción del Uruguay (0-0 en la 16º fecha). Incluso en el arranque de la competencia, fue goleado 3-0 por la "verde".

Posibles formaciones

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores y Mariano Gancedo; Lucas Algozino, Diego Núñez, Jeremías Giménez o Tomás Federico y Gonzalo Ramírez; Tomás Attis y Jorge Córdoba. Dt: Ariel Giaccone.

DEPRO: Nicolás Sequeira; Yair Gurnel, Milton Álvez, Damián Sánchez y Maximiliano Villagrán; Enzo Serrano, Pablo Hoftetter, Johan Laureiro y Héctor Echagüe; Jorge Rossi y Leandro Pelatay. Dt: Hernán Orcellet.

Árbitro: Francisco Acosta.

Estadio: “Juan Pablo Francia”.

Hora: 15.