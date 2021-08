Antártida ganó en Córdoba y quiere despegar: "Es una inyección anímica muy grande", dijo el DT

El pasado fin de semana Antártida Argentina volvió a la competencia federada y lo hizo con un triunfo ante Tala Rugby de Córdoba en condición de visitante después de un largo parate por la segunda ola.

Matías Garetto, entrenador del equipo, contó las sensaciones del regreso a la competencia, que también fue feliz por haber conseguido el primer triunfo. "La verdad es que estamos muy contentos por haber vuelto a la competencia oficial después de tantas idas y vueltas, después de tanto parate... se jugaron cinco fechas del torneo preparación, después pudimos disputar la primera fecha del torneo oficial y se volvió a cortar por el tema de la pandemia, nos quedó pendiente la fecha número dos todavía, porque en ese momento estaba la disposición municipal no permitía el ingreso de equipos de Córdoba capital, pero todo este tiempo estuvimos trabajando bien, tratando de no perder el ritmo de entrenamiento y no perder el ritmo de competencia", contó el DT.

"El sábado las vimos bien, el equipo jugó bien, se logró un gran resultado que era lo que estábamos buscando en este tiempo y lo necesitábamos también, es una inyección anímica muy grande para afrontar el partido de este sábado que nos toca de local ante ante un durísimo rival como es Carlos Paz", agregó.

Garetto indicó que el equipo siempre se mantuvo el objetivo y se reforzó con el regreso de jugadoras como Paula Balkenende, Clara Roasso y Amparo Roasso, tres de las referentes en torneos anteriores y que, antes de la pandemia, había emigrado del club. "La jugadoras han mantenido un nivel muy bueno, y eso es gracias también al preparador físico Román Piumatti. Obviamente el regreso de Paula ha sido muy positivo, no solo para nosotros, sino también para las más chicas que están haciendo sus primeras armas en mi primera división, la tienen como una referente y la verdad que ha sido ha sido una una inyección anímica muy grande para ellas la vuelta también de Clara Roasso y a partir de este sábado se suma Amparo Roasso, así que la verdad que estamos muy contentos", dijo el entrenador.

Hay futuro

Los procesos en el hockey federado de Antártida Argentina se han caracterizado siempre por el protagonismo de jugadoras jóvenes en primera división y de gran proyección, este año no es la excepción.

En ese sentido, Garetto contó que "tenemos jugadoras que son de Quinta División y que este año ya están haciendo también sus primeras armas en en primera división, o sea, ya les ha tocado jugar varios partidos y la verdad que las chicas han respondido muy bien, han estado a la altura, es el caso de Candela Córdoba que es una de las mediocampistas que tenemos que es de Quinta División y le ha tocado formar parte este año también del grupo de primera bastante seguido. Julieta Rivalta, Sofía Márquez, Agostina Villarreal, Abril Gauna, que se ha consolidado en defensa, y todas ellas son todas jugadoras de Quinta División, han hecho un excelente trabajo y se han acoplado muy bien al grupo, así que la verdad que nos pone muy contentos porque vemos las ganas que tienen las chicas de seguir creciendo no solamente en su categoría, sino también seguir creciendo en la categoría mayor".

Lo que viene

El próximo fin de semana, las "pingüinas" recibirán la visita de Carlos Paz Rugby Club, uno de los candidatos del torneo. El equipo de Garetto llega con el envión anímico de la victoria en Córdoba y buscará cerrar un buen partido.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil porque es un rival que viene invicto, viene de jugar muchísimos años en en la División A y esta esta vez le toca estar en la categoría nuestra, pero eso no quiere decir que deje de ser un rival de peligro, la verdad que ya nos hemos enfrentado hace varios años atrás y siempre fue un equipo muy difícil, muy parejito. Pero nosotros lo afrontamos con tranquilidad y con el envión anímico de haber conseguido un buen resultado en el regreso. Ellas vienen de no jugar este fin de semana por un caso de contactos estrechos donde no pudieron disputar sus fechas, así que vienen por ahí con un poquito menos de ritmo que nosotros, pero no por eso deja de ser un rival complicado. Estamos con tranquilidad, con confianza y con ganas de jugar el partido", comentó.

El Regional de Clubes. Antártida está preinscripto por la Federación Cordobesa para participar del Regional del Clubes, un torneo que le puede dar otro roce competitivo, principalmente a las más jóvenes del plantel. Sin embargo, el torneo se iba a disputar en julio y todavía no tiene fecha de programación. "Nos serviría muchísimo, sobre todo para que las más chicas vayan teniendo otro tipo de experiencias y también para medirnos con otros clubes que no son de la Federación de Córdoba para saber también dónde estamos parados", indicó.

Crecimiento compartido

Ante la imposibilidad de competir y viajar, los clubes de la ciudad comenzaron a trabajar bajo la modalidad de entrenamientos compartidos y encuentros amistosos con clubes locales. Esta experiencia fue muy importante porque significó un crecimiento compartido con equipos de distintas ligas.

"Fue muy bueno, no solo para nosotros, sino también para Deportivo Libertad, también hicimos amistosos con las chicas de Defensores de Frontera y con algunos clubes de la liga local también: Contadoras, Las Tibus y también con Charabones. La verdad es que está bueno porque en este tiempo y en esta época de pandemia lo que creo que todos buscamos fue sacarnos la camiseta y dejar la camiseta de lado para trabajar todos juntos por el bien del hockey, entre todos colaborar para que todos llegáramos a nuestras distintas competencias de la mejor manera y poder darnos una mano. Ha sido muy bueno compartir esas experiencias con con todos los clubes de la ciudad", explicó Garetto.

"Vamos a tratar de seguir sumando minutos, siempre tratando de crecer de la mejor manera para dar lo mejor de nosotros. El objetivo que hoy tenemos a corto plazo, por lo que queda del torneo, es tratar de terminar lo más arriba posible y representar a la ciudad de la mejor manera posible", finalizó Garetto.