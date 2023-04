Antártida Argentina volvió a ganar en el torneo de la división B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. En el marco de la tercera fecha, derrotó por 3 a 1 a Córdoba Athletic “Negro” en condición de visitante y es escolta en la tabla de posiciones.

Fue con dos goles de Cecilia Taranto y uno de Amparo Roasso para mantener el invicto y seguir en el lote de arriba.

En el resto de las categorías fue victoria en Octava por 4 a 0 con goles de Jazmín Casas, Juana Almada y Guillermina Bono (X2); en Sub 12 por 2 a 1 con goles de Paula Bosso y Paz Losada; y en Sub 16 por 2 a 0 con goles de Manuela Rivarosa y Paulina Ferrero. Mientras que en Sub 19 fue derrota por 2 a 0 y en Intermedia por 9 a 0.

En la próxima fecha recibirán a Universidad Nacional de Córdoba en San Francisco.

Resultados de la 3° fecha - Primera división

La Salle HC “Blanco” 1-2 Córdoba Rugby

Carlos Paz RC 1-1 Jockey Club “Rojo” [Carlos Paz se quedó con el punto extra por 3-1]

Tala RC “Blanco” 1-0 Alta Gracia RC

Córdoba Athletic “Negro” 1-3 Antártida Argentina

Univ. Nac. Córdoba 0-2 Palermo Bajo “B”

San Martin RC 2-3 Talleres

Posiciones