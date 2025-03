Las "pingüinas" viajaron a Córdoba Capital para enfrentar a Jockey Club "B" en su primera presentación en la Liga B. La jornada dejó un balance mixto, con triunfos en las divisiones menores y derrotas en las categorías superiores.

El equipo de Primera cayó por 2-1 en un partido disputado, mientras que la Intermedia sufrió una derrota más amplia por 4-0. En las inferiores, la Sub 19 logró una importante victoria por 2-1 y la Sub 12 se destacó con una goleada 7-2. Mientras que la Sub 14 perdió por la mínima.

Para la segunda fecha, Antártida Argentina hará su debut como local en el predio "Pablo Panero", donde recibirá a Alta Gracia Rugby Club.

Este año, la Liga B introduce un formato renovado con dos competencias: Apertura y Clausura. El Apertura se jugará a una sola rueda y, en el segundo torneo, los equipos serán reagrupados según su rendimiento. Con este desafío por delante, las sanfrancisqueñas buscarán consolidarse y pelear por el ascenso.