La Federación Cordobesa de Hockey dio a conocer el fixture de la Liga B (ex Liga B1), certamen en el que Antártida Argentina intentará ser protagonista tras quedarse en la puerta del ascenso en la temporada 2024.

El debut será el 15 de marzo en Córdoba Capital frente a Jockey Club “B”, equipo que descendió de la máxima categoría.

En la segunda fecha, las “pingüinas” harán su presentación como locales en el predio “Pablo Panero” ante Alta Gracia Rugby Club.

Este año, el torneo tendrá un formato renovado, con dos competencias: Apertura y Clausura. El primero se jugará a una sola rueda, mientras que el segundo dividirá a los equipos en dos grupos según su rendimiento en la fase regular del Apertura.

Con este nuevo esquema, Antártida Argentina buscará ser protagonista y luchar por el tan ansiado ascenso.

A continuación, el fixture completo del equipo:

1° Fecha: Jockey Club “B” vs Antártida Argentina

2° Fecha: Antártida Argentina vs Alta Gracia Rugby Club

3° Fecha: Antártida Argentina vs Talleres

4° Fecha: Palermo Bajo “B” vs Antártida Argentina

5° Fecha: Antártida Argentina vs Córdoba Athletic “Rojo”

6° Fecha: La Salle Hockey Club “Blanco” vs Antártida Argentina

7° Fecha: Antártida Argentina vs Universitario “Rojo”

8° Fecha: Jockey Club “Rojo” vs Antártida Argentina

9° Fecha: Antártida Argentina vs Jockey Club Villa María

10° Fecha: Carlos Paz Rugby Club vs Antártida Argentina

11° Fecha: Antártida Argentina vs El Carmen