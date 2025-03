El próximo domingo dará inicio la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y con ella comenzará la competencia en la Zona Centro, donde los cuatro equipos de nuestra ciudad buscarán ser protagonistas.

Sportivo Belgrano, Antártida Argentina, Proyecto Crecer y La Milka ya están listos para afrontar el Torneo Apertura, que en su primera fecha ofrecerá dos enfrentamientos entre ellos.

El debut tendrá un arranque electrizante con duelos entre sanfrancisqueños: La Milka recibirá a Sportivo Belgrano, mientras que Proyecto Crecer hará lo propio con Antártida Argentina. La Zona Centro está conformada por un total de nueve equipos, incluyendo a Sociedad Sportiva Devoto, Cultural La Francia, El Trébol de El Tío, 8 de Diciembre de Villa Concepción de El Tío y Colonia Marina FC.

A lo largo de nueve fechas, los equipos de San Francisco se medirán con estos rivales en busca de una buena clasificación en el certamen. Además de los cruces directos entre ellos, enfrentarán a conjuntos históricos de la región, lo que promete un torneo parejo y competitivo.

A continuación, el fixture completo para los equipos de San Francisco:

1° Fecha

La Milka vs. Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs. Antártida Argentina

2° Fecha

Cultural La Francia vs. Proyecto Crecer

Antártida Argentina vs. El Trébol

8 de Diciembre vs. La Milka

Sportivo Belgrano vs. Colonia Marina

3° Fecha

La Milka vs. Antártida Argentina

Proyecto Crecer vs. Sociedad Sportiva Devoto

Libre: Sportivo Belgrano

4° Fecha

Cultural La Francia vs. La Milka

Antártida Argentina vs. Colonia Marina

8 de Diciembre vs. Sportivo Belgrano

Libre: Proyecto Crecer

5° Fecha

Sportivo Belgrano vs. Antártida Argentina

La Milka vs. Sociedad Sportiva Devoto

El Trébol vs. Proyecto Crecer

6° Fecha

Proyecto Crecer vs. La Milka

Cultural La Francia vs. Sportivo Belgrano

Antártida Argentina vs. 8 de Diciembre

7° Fecha

Sportivo Belgrano vs. Sociedad Sportiva Devoto

Colonia Marina vs. Proyecto Crecer

La Milka vs. El Trébol

Libre: Antártida Argentina

8° Fecha

Proyecto Crecer vs. Sportivo Belgrano

Cultural La Francia vs. Antártida Argentina

Libre: La Milka

📌 9° Fecha

Antártida Argentina vs. Sociedad Sportiva Devoto

8 de Diciembre vs. Proyecto Crecer

Sportivo Belgrano vs. El Trébol

Colonia Marina vs. La Milka