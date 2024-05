El club Alumni de San Francisco se viste de gala este viernes para recibir a una nueva “Noche de Boxeo”, que tendrá el protagonismo central de José “Chinito” Acevedo en la pelea de fondo y de Sebastián Gutiérrez en la pelea de fondo amateur.

La acción comenzará a partir de las 21 horas con ocho peleas amateurs. La organización está a cargo de Brito Box, contará con fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo y el apoyo de la Municipalidad de San Francisco.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir a $2.500 al teléfono 3564661024, habrá buffet y servicio de cantina.

La grilla de peleas

Alexis Molina vs. Tomás Ozuna (Sta. Fe)

Eeneas Tessio vs. Nahuel Gómez (Rafaela)

Tomás Windolhz vs. Keanu González (Sta. Fe)

Agustín Paredez vs. Hugo Giles (Rafaela)

Marco Peralta vs. Franco Rodríguez (Sta. Fe)

Ezequiel Casco vs. Patricio Rodríguez (Rafaela)

Joaquín Reyes vs. Lucas Sotelo (Rafaela)

Nicolás Oviedo vs. Juan Leguisa (La Francia)

Sebastián Gutiérrez vs. Nicolás Morlachi (Rafaela) – Fondo amateur Copa San Francisco

José “Chinito” Acevedo vs. Sergio “Chocolate” Blanco (Cosquín) – Fondo profesional peso welter