Este viernes continúa el torneo Asociativo de Básquet con la disputa de la novena fecha del Apertura que tendrá como destacado el clásico sanfrancisqueño entre San Isidro y El Tala.

La acción comenzará a las 20 horas con la disputa del partido de u17, mientras que a las 22 horas jugará la primera división.

Con los misma programación, la Asociación El Ceibo visitará a Cultural Arroyito y 9 de Freyre será local de Almafuerte.

Así se juega la 9ª fecha de primera división

22 hs | Cult. Arroyito vs. El Ceibo

22 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. Almafuerte

22 hs | San Isidro vs. El Tala

Libre: SS Devoto

Tabla