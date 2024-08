El piragüista Agustín Vernice estuvo muy cerca de sumar una nueva medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que terminó cuarto en la disciplina K1 1.000.

Vernice, oriundo de Bahía Blanca, cruzó la línea de meta en la Final A en la cuarta posición, con un tiempo de 3:28,10, y consiguió un diploma olímpico al igual que en Tokio 2021.

El podio estuvo conformado por el checo Josef Dostal (3:24,07) y los húngaros Adam Varga (3:24,76) y Balint Kopasz (3:25,68).

Vernice había clasificado a la final esta mañana, luego de terminar en la segunda posición de su semifinal.

La otra piragüista argentina que compitió este sábado fue Brenda Rojas, quien primero quedó sexta en su semifinal y en la Final C finalizó en la cuarta posición.

Con estos resultados, ocupó el 20° puesto de la tabla general.

Vernice habló en zona mixta y reconoció: “Este fue un cuarto puesto en el cual lo di todo. Llegué un poco cansado a la final”, aunque explicó que “las competencias en los Juegos Olímpicos son con esta dinámica, de una semifinal y una final muy apretadas, pero hay que adaptarse”.

Con respecto a la final, Vernice declaró: “No sabía si venía octavo o cuarto, de hecho me llevé una sorpresa. Era consciente de que había perdido los puestos de medalla, pero me quería quedar con la sensación de dar todo”.

Por otra parte, aseguró: “En los últimos meses veía que era posible el podio. Pero también era posible no conseguirlo porque son competencias muy cerradas. Un cuarto puesto no está mal”.

“Desde 2017 hasta hoy solo una vez no estuve en finales de Campeonato del Mundo o de Juegos Olímpicos”, continuó el bahiense.

Por último, subrayó: “Crecí muchísimo desde Tokio hasta acá. Principalmente en que ahora no me sorprende que me tiemblen las patas cuando voy a competir”.

Los tiempos en la final de K1 1.000:

1- Josef Dostal: 3:24,07

2- Adam Varga: 3:24,76

3- Balint Kopasz: 3:25,68

4- Agustín Vernice: 3:28,10

4- Uladzislau Kravets: 3:28,10

6- Fernando Pimenta: 3:29,59

7- Martin Nathell: 3:31,06

8- Jakob Thordsen: 3:36,82

