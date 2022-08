El próximo fin de semana se corre la sexta fecha del MX Cordobés en el circuito de Tiro y Gimnasia de San Francisco. Será también con el protagonismo de algunos pilotos locales que buscarán la gloria corriendo de local.

Uno de ellos es Agustín Cortesse, que participa en la categoría MX2 una de las más competitivas del certamen. El piloto local llega con grandes expectativas, aunque admite que el campeonato está lejos luego de perderse las primeras fechas por una dura lesión en su rodilla.

"Estamos llevando la preparación bastante prolija y enfocados en la carrera, estuvimos entrenando bastante y preparándonos para dar un buen espectáculo y tener un buen resultado en la fecha, estoy ansioso y contento de volver a correr como local, el año pasado no pude asistir a la fecha porque estaba lesionado, esperaba una operación de rodilla y por eso no pude estar, pero lo disfruté igual", comentó el piloto local.

- ¿En qué estás haciendo hincapié?

Estamos teniendo en cuenta más la parte física porque entreno casi todos los fines de semana en el circuito, ya le tengo confianza, aunque tampoco hay que aprovecharse de eso. Tenemos mucho en cuenta lo físico porque la categoría es muy exigente, la competencia consta de 20 minutos de carrera que desgastan bastante el cuerpo y mantener el ritmo demanda de mucho físico, así que hacemos hincapié en eso.

- ¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

En sí no tenemos aspiraciones al campeonato ni tenemos resultados importantes, no hicimos el campeonato completo por la lesión (rotura de ligamentos cruzados y meniscos) y eso lleva una recuperación larga, entré en la tercera fecha del campeonato, tengo dos fechas menos, así que no nos enfocamos en el campeonato. Vamos fecha a fecha.

- ¿La mira está puesta en 2023?

Sí, estamos viendo como resultan estas fechas y nos enfocamos para ver cómo trabajamos el año que viene. Queremos terminar bien el año, sabemos que no peleamos el campeonato, pero sí queremos cerrar teniendo buenas carreras.

"Tanto yo como los demás pilotos cuando corremos de local siempre hemos tenido buenos resultados, es más que todo por la motivación que nos da el público. Siempre va mucha gente y del calendario Cordobés, la fecha de San Francisco es la que más público lleva", comentó Cortesse.

- ¿Cuál va a ser la estrategia para este fin de semana?

La MX2, la segunda más competitiva, tiene un buen nivel de pilotos porque la mayoría son del nivel del Campeonato Argentino, así que el nivel es muy alto, muy exigente y la estrategia es poder tener buenas largadas, aprovechar el físico y la experiencia que uno puede tener en el circuito. Uno ya se sabe las mañas en las curvas, dónde están los sobrepasos más rápidos y dónde aprovechar el momento.

- Correr de local tiene un condimento especial...

Sí, desde la primera vez que corrí en San Francisco se sintió el apoyo, de los cercanos al motocross, familiares, siempre estuvieron. No es una fecha cualquiera, se siente mucho el apoyo local, suma muchísimo porque te dan muchas buenas vibras para la carrera.

Agradecimientos. "Agradecer a mis viejos que son el sponsor número uno, ellos están siempre apoyando lo que hago y es lo que nos gusta como familia", cerró el piloto local.