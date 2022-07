El club Sportivo Belgrano comunicó públicamente días atrás que debió afrontar un pago millonario para saldar un juicio laboral iniciado por el exentrenador Mario Juárez en 2016.

Emiliano Oyola y Nicolás Casas, representantes letrados de Juárez, dialogaron con El Periódico y dieron su versión sobre distintos puntos, entre ellos la predisposición de su representado para llegar a un acuerdo desde hace seis años.

Por otra parte, se refirieron a la dirigencia actual a cargo de Juan Manuel Aróstegui, valorando el avance que tuvo el club durante lo que lleva de gestión, aunque haciendo algunas consideraciones sobre el comunicado difundido por la institución.

En el comunicado emitido por Sportivo, se indicó que “fue imposible llegar a un acuerdo” con Juárez, cuestionaron su “sentido de pertenencia” en el club y también a la dirigencia anterior encabezada por Rubén Finetti que no resolvió el problema a tiempo.

Aclaraciones

Según explicaron los abogados de Juárez, en 2016 (año en que se dio el traspaso en la presidencia de Rubén Boetto a Rubén Finetti) el club le dejó de pagar el sueldo al entrenador, aunque agregaron que éste seguía trabajando y prestando servicios, lo que hacía desde el año 2007.

“Hicimos el caminito extrajudicial, fuimos al Ministerio y no hubo ofrecimiento de parte del club. Ese es uno de los ámbitos administrativos para que el club pueda hacer un ofrecimiento y revertirlo, pero no lo hizo y no nos quedó otra opción que ir por el camino judicial”, indicó Oyola.

“Mario le dio mucho al club en esos años, estuvo a disposición durante muchas horas al día, haciendo viajes, dirigiendo y coordinando inferiores, primera división, y en muchas de esas horas de trabajo llevó a su hija al club”, agregó Casas, quien sostuvo que su defendido “era un trabajador en negro y no le pagaban el sueldo”.

Por otra parte, los abogados instaron a los hinchas y socios a conocer la sentencia -que es de acceso público- para que comprueben que hubo múltiples oportunidades de llegar a un acuerdo.

Ambos letrados explicaron además que Juárez accedió a recibir una indemnización menor a la que correspondía: “Mario recibió un 70%, una parte en efectivo y otra en cuotas, entonces nuestra intención como patrocinantes es que públicamente se conozca la predisposición que tuvo”.

Otra aclaración que se hizo fue que Juárez no inició desde infante en el club –como se indicó en el comunicado oficial- sino que se sumó a los 22 años: “Fue jugador, salió campeón y luego se incorporó como un trabajador, entonces hay cuestiones del comunicado que hay que dejarlas en claro. Hay una sentencia judicial que le dio la razón y por eso tenemos que dejarlo en claro”.

Por último, Oyola y Casas insistieron en remarcar que Juárez era un trabajador no registrado y que la justicia les dio la razón: “Hubo seis años para resolverlo y para charlarlo”, aseguraron.

“No hay nada personal contra el club, es un club que está creciendo, la gestión de Aróstegui nos parece muy buena, pero desde el club sabían de esta situación y esto es bueno recalcarlo”, cerraron.